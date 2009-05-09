به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد لی به همراه هیلاری سوانک بازیگر بار برنده اسکار و جفری دین مورگان در "نقض حریم شخصی" اولین تجربه کارگردانی آنتی جی. جوکینن بازی می‌کند که قبلا "مقیم" نام داشت.



لی با این فیلم پس از سال‌ها با استودیوی معروف بریتانیایی همکاری می‌کند. او در سال‌های 1960 و 1960 در تعدادی از فیلم‌های ترسناک همر پروداکشنز بازی کرد. این استودیو به عنوان زیرمجموعه شرکت ایکسکلوسیو مدیا گروپ فعالیت خود را از سر گرفته است.



داستان "نقض حریم شخصی" درباره زنی است که پس از جدایی از همسرش به آپارتمانی در بروکلین در نیویورک نقل مکان می‌کند و آنجا با حوادثی روبرو می‌شود. لی متولد 27 مه 1922 در لندن در دوران کاری طولانی خود که شش دهه ادامه دارد، در بیش از 250 فیلم سینمایی و تلویزیونی نقش‌آفرینی کرده است.

آثار او شامل درام‌های بریتانیایی کلاسیک، فیلم‌های ترسناک، فیلم‌های حماسی بین‌المللی و نقش‌های فراموش‌نشدنی در آثار ادبی و افسانه‌ای علمی بسیار موفق مانند "جنگ‌های ستاره‌ای" و "ارباب حلقه‌ها" است.



او نقش شخصیت‌های شناخته شده چون شرلوک هلمز، هیولای فرانکنشتین و مومیایی همین طور شخصیت‌های واقعی معروف چون راسپوتین را بازی کرده است. لی در دوران کاری خود با فیلمسازان مختلف از جمله استیون اسپیلبرگ و تیم برتن کار کرده است.

وی اولین بار در 1958 در "دراکولا" به نقش خون‌آشام ترانسیلوانیایی ظاهر شد و در فیلم‌هایی چون "عروس‌های دراکولا" 1960 و "دراکولا: شاهزاده تاریکی" 1965 این نقش را تکرار کرد.