توسعه ماده ای که زیر فشار تغییر رنگ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ایلینویز ماده ای را ایجاد کردند که اگر کشیده شود به رنگ قرمز و اگر فشرده شود به رنگ ارغوانی دیده می شود.

بر پایه تحقیقاتی که در مجله نیچر منتشر شده است این ماده از خانواده جدیدی از پلیمرها است که ویژگی عجیب آن مربوط به گروهی از مولکولهای آلی است که "مکانوفوریس" نام دارند. این مولکولها توانایی پاسخ دادن به تحریکات مکانیکی خارجی را دارند و به این ترتیب می توانند ساختار خود را تغییر دهند. این تغییر ساختار تحت یک فشار بسیار زیاد انجام می شود و در این حالت ماده تغییر رنگ می دهد.

این دانشمندان در خصوص کاربردهای این ماده جدید توضیح دادند: "این ماده می تواند در چترهای نجات و طنابهای کوهنوردی و یا هر وسیله دیگری که تحت تاثیر یک فشار مکانیکی قرار می گیرد استفاده شود. می توان مستقیما بعضی از مکانوفوریسهایی را که با عملکردهای مختلف به فشار پاسخ می دهند وارد مواد مختلف کرد."