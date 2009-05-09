به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم هم‌اکنون مشغول تصویربرداری در پارک نیاوران هستند و از فردا یکشنبه برای ادامه کار راهی بهشت زهرا می‌شوند. تصویربرداری "قصه‌ها و واقعیت" تا اوایل خردادماه به پایان می‌رسد.

فیلم تلویزیونی "قصه‌ها و واقعیت" بر مبنای فیلمنامه‌ای از قاسم‌زاده با تهیه‌کنندگی محمدرضا تختکشیان و به سفارش سیمافیلم ساخته می‌شود. این فیلم داستان آدم‌هایی است که قرار است نیم ساعت دیگر بمیرند، اما خودشان از مرگشان اطلاعی ندارند.

تمام لوکیشن‌های این فیلم در تهران است و از بازیگران آن می‌توان به مهدی هاشمی، منوچهر علیپور، امین زندگانی، مجید مشیری، شبنم معززی، آتنه فقیه‌نصیری، مریم بوبانی، امیرحسین مدرس،علی صالحی، فرمیسک فاریا، خسرو فرخزادی و رضا آحادی اشاره کرد.

عوامل پروژه عبارتند از محمد ناصری مدیر تصویربرداری، احمد اردلان صدابردار، حسین هادیان‌فر مدیر تولید، پروین نویدی طراح گریم، آیدین ظریف طراح صحنه و لباس و افشین رضایی دستیار اول کارگردان.



"قصه‌ها و واقعیت" سومین تجربه همکاری قاسم‌زاده و تختکشیان بعد از فیلم‌های "پس از پایان" و "ژرفا" است.