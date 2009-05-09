تصویربرداری "نیمه شکسته" دیروز شروع شد

محسن توکلی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری دیروز در لوکیشنی در زعفرانیه آغاز شد و کار تا چند روز دیگر در این لوکیشن ادامه دارد. همه بازیگران در اولین روز مقابل دوربین رفتند. این فیلم داستان مردی است که تصادف دخترش او را به یاد حوادثی می‌اندازد که سال‌ها پیش تجربه کرده است.

حسن جوهرچی، مهدی امینی‌خواه، نفیسه روشن، افسانه ناصری، ترلان پروانه، هوشنگ سالک و خسرو خانمحمدی بازیگران این فیلم هستند. تصویربرداری "نیمه شکسته" در تهران و شهرک دفاع مقدس انجام می‌شود.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: سمیه تاجیک، تصویربردار: محمد فضیله، صدابردار: علیرضا افخمی، چهره‌پردازی: غلامرضا جهانمهر، طراح صحنه و لباس: صادق فهیمی، مدیر تولید و برنامه‌ریزی: ایرج طایفه، تدوین: امیر ایرانشاهی، آهنگساز: احسان فدایی.