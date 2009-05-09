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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

تعداد داوطلبان کنکور سراسری 100 هزار نفر افزایش یافت

تعداد داوطلبان کنکور سراسری 100 هزار نفر افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: امسال یک میلیون و 252 هزار نفر در کنکور سراسری ثبت نام کردند که این تعداد 100 هزار نفر بیش از سال گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، حسین توکلی پیش از ظهر شنبه در جلسه توجیهی آزمون سراسری 88 در گنبد افزود: کارت ورود به آزمون در روزهای اول و دوم تیرماه روی سایت این سازمان قرار می گیرد و داوطلبان سعی کنند اضطراب و نگرانی نداشته باشند.

وی اظهار داشت: دروس انگلیسی و عربی موفقیت داوطلبان را در آزمون سراسری افزایش می دهد در حالی که بیشتر داوطلبان در این زمینه آگاهی کمتری دارند و باید به تقویت این دروس بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: سئوالات کنکور سراسری 88 از کتابهای سال دوم، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی و دروس خاص اول دبیرستان است و داوطلبان به این موارد توجه داشته باشند.

به گفته توکلی، همچنین از برخی قسمتهای کتاب تحت عنوان مطالعه یا حذف سئوال طرح نمی شود و امید است داوطلبان با رعایت موارد لازم با موفقیت آزمون را پشت سرگذارند.

مدیر آموزش و پروش گنبد نیز گفت: شمار دانش آموزان این شهرستان در کنکور سراسری سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

نبی الله آخوندی افزود: امسال پنج هزار و 923 نفر در آزمون سراسری این شهرستان شرکت می کنند که 300 نفر کمتر از سال گذشته است.

وی از دانش آموزان خواست تا به توصیه های کارشناسان توجه کنند تا از فرصت باقیمانده تا آزمون نهایت بهره برند.

کد مطلب 874879

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