موسويان : ايران به هيچ وجه توقف در پروژه UCF وآب سنگين اراك را نمي پذيرد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين، وي صبح امروز لحظاتي پيش از آغاز جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در جمع خبرنگاران گفت: تاكنون سه دور گفتگو با كشورهاي غيرمتعهد انجام گرفته است و ما در ايران در حال حاضر در انتظار سومين تغيير پيش نويس قطعنامه اروپايي هستيم كه احتمالا تا آخر وقت امروز مشخص خواهد شد .



وي با اشاره به دومين پيش نويس قطعنامه ارايه شده از سوي لندن، پاريس و برلين گفت : پيش نويس دوم آنها تغيير مثبت چنداني نداشت و به هيچ عنوان اين پيش نويس هم براي ما قابل قبول نيست .



دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي درباره نامه رييس جمهوري به سران سه كشور اروپايي گفت: محتواي نامه ايشان محرمانه است و من مجاز به ارايه جزييات آن نيستم اما تهران در نهايت در انتظار پاسخ آنها و سومين تغيير درمتن قطعنامه مورد نظر سه كشور اروپايي است .



وي همچنين با اشاره به تشكيل جلسات جداگانه با مديران آژانس و شخص البرادعي، كشورهاي اروپايي، كشورهاي غيرمتعهد، روسيه و چين گفت : مذاكرات صورت گرفته با البرادعي و آژانس خوب بوده و نيز گفتگو با كشورهاي غيرمتعهد، روسيه و چين نتايج قبل توجهي در برداشته اما ما اكنون در انتظار پاسخ اروپا هستيم.



موسويان احتمال ارايه پيش نويس سوم و چهارم را از سوي كشورهاي اروپايي منتفي ندانست و گفت: احتمال دارد اين پيش نويس فردا ارايه شود.



وي افزود: ايران به هيچ عنوان هيچ بندي را درباره توقف فعاليت پروژه UCF اصفهان و نيز آب سنگين اراك قبول نخواهد كرد.



دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي همچنين اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان جلسه شوراي حكام و بررسي محتواي قطعنامه آژانس درباره حضور خود در اجلاس بعدي و نيز استمرار تعليق داوطلبانه غني سازي تصميم گيري جدي به عمل خواهد آورد.



موسويان در ادامه اظهار داشت: آژانس در گزارشات اخير خود هيچ نگراني درباره صلح آميز نبودن فعاليت هاي هسته اي ايران و انحراف از مقررات مطرح نكرده و تنها درباره باقي ماندن دو ابهام ساده سخن به ميان آورده است.



وي پيش نويس حاضر را كار مشتركي بين اروپا و آمريكا عنوان كرد و گفت: اعتراض ايران به گزارش البرادعي و مواردي كه از نظر تهران در گزارش آژانس اشكال وجود داشته ديشب در جلسه مشتركي ميان كارشناسان ايران و مديران ارشد آژانس مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.



موسويان درپاسخ به سوالي درباره ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: آمريكا مي داند كه جايي براي طرح اين مساله نيست و اگر واشنگتن بار ديگر اين موضوع را مطرح كند، قطعا باز منزوي خواهد شد.



موسويان اظهار نظر نماينده آمريكا كه روز گذشته در گفت وگو با مهر اعلام كرده بود كه تهران با اعزام گروه هاي ديپلماتيك و خبرنگاراني به وين قصد فشار سياسي به آژانس دارد را رد كرد و گفت: بدون شك تعداد ديپلمات ها و خبرنگاران آمريكايي در مقر آژانس كمتر از خبرنگاران و ديپلمات هاي ايراني نيست.



خبر تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد.