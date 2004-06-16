تالار سنگلج به سيزده رسيد

بنفشه توانايي نويسنده وكارگردان اين نمايش با اعلام خبر فوق به خبرنگار سرويس تئاتر "مهر" گفت: داستان اين نمايش اصلا مستند نيست و براساس برداشت خودم از حرامسراي ناصر الدين شاه نوشته شده است.

وي افزود: شيوه اجرايي نمايش نيز براساس نمايشهاي آييني، سنتي ايران است اما تنها به صورت گزيده اين شيوه هاي اجرايي در نمايش به كار گرفته شده است. در واقع سيزده با آن كه نقش سياه دارد تخت حوضي و سياه بازي نيست يا با آن كه درآن صحنه تعزيه داريم اما اصلا نمي توان گفت كه تعزيه است واين تعزيه براساس پايه و اصول تعزيه توسط تعدادي بازيگر زن اجرا مي شود. همچنين در بخشهايي از اجرا از نمايشهاي شادي آور زنانه نيز بهره گرفته ايم يا حتي در تكه هاي بسيار كوتاهي بازيگر نقش"مهد عليا"، نقالي مي كند.

اين كارگردان همچنين متذكر شد: به دليل همزماني و تداخل اين اجرا با يكي ديگر از اجرا هاي" شبنم مقدمي " كه در تئاتر شهر هم اكنون به روي صحنه است ، به جاي وي " فروغ قجابيگلي" براي اجراي عمومي در نمايش 13 بازي مي كند.

وي برخي ديگراز بازيگران اين نمايش رامهشاد مخبري، سهيلا صالحي و عليرضا محمدي معرفي كرد وگفت گروه ما 13 بازيگر دارد اما به خاطر وقفه اي كه بين اجراي جشنواره تا اجراي عمومي اين كار ايجاد شد برخي از بازيگران نتوانستند برنامه هاي خود را با ما هماهنگ كنند ومتأسفانه مجبور شديم براي اجراي عمومي بازيگران ديگري را جايگزين آنها كنيم.

لازم به ذكر است، اين نمايش در جشنواره تئاتر آييني ، سنتي سال گذشته موفق به كسب جايزه دوم بازيگري زن ، كارگرداني سوم و تقدير ويژه بازيگري مرد شد.

نمايش سيزده از3 تير ماه هر روز به جز شنبه ها سا عت 30/19 در تالار سنگلج جرا مي شود ومدت زمان اجراي اين نمايش يك ساعت ونيم است.