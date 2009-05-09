عباس اقسامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: جمعه 25 اردیبهشت‌ماه با حضور رضا کیانیان و زاون قوکاسیان آثار تألیفی این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نشست با همکاری خانه تئاتر دانشگاهی ایران و سرای اهل قلم خانه کتاب ساعت 15 در غرفه سرای اهل قلم در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

وی درباره فعالیت‌های دیگر خانه تئاتر دانشگاهی ایران افزود: قرار است کمیته پژوهشگران و منتقدان تئاتر دانشگاهی را راه‌اندازی کنیم و هم‌اکنون در حال نوشتن آئین‌نامه آن هستیم. همچنین فصلنامه جدید خانه تئاتر دانشگاهی با موضوع "تئاتر آموزشی" در مرحله ویراستاری و ماهنامه جدید با موضوعیت "جشنواره تئاتر دانشگاهی" در مرحله صفحه‌آرایی است.

دبیر خانه تئاتر دانشگاهی با اشاره به امضای یک تفاهم‌نامه‌ با خانه هنرمندان گفت: طبق این تفاهم‌نامه قرار است سه کار دانشجویی در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه برود که البته هنوز این سه کار مشخص نشده، ولی در فصل تابستان این نمایش‌ها مشخص و اجرا می‌شود.



بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.