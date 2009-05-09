برگزاری 124 اردوی استانی و چهار اردوی ملی دانش آموزی در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یزدانی در نشست خبری صبح شنبه برنامه های این سازمان برای اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان را تشریح کرد و گفت: 72هزار دانش آموز عضو سازمان و معلم در اردوهای سازمان دانش آموزی طی تابستان امسال شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین سه گروه دانش آموزی نیز برای کمک به مناطق محروم اعزام می شوند.

یزدانی با اشاره به دهمین سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی گفت: از اهداف اصلی این معاونت، فعالیتهای فرهنگی و هویت بخشی به عناصر اسلامی و دینی است و باید در سایه تعامل با سایر سازمانها و حتی کشورهی دیگر از ظرفیتهای موجود این سازمان در راستای رسیدن به اهداف کمک بگیریم.

وی از برگزاری همایش این سازمان در 21 اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: این همایش با حضور 12 هزار دانش آموز از 27 استان کشور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

بازبینی ماموریتهای سازمان دانش آموزی

رئیس سازمان دانش آموزی کل کشور با بیان اینکه هم اکنون 580 هزار دانش آموز عضو این سازمان هستند، افزود: طی یک برنامه چهارساله قصد داریم تعداد اعضا را تا دو میلیون نفر افزایش دهیم.

یزدانی همچنین از بازبینی ماموریتها و محتوای آموزشی و فرهنگی این سازمان بعد از گذشت 10 سال خبر داد و افزود: این سازمان قصد دارد سایر تفاهم نامه هایی را که با دستگاهها منعقد کرده پیگیری کند و فعالیتهای خود را گسترش دهد.

وی رشد کمی مربیان سازمان دانش آموزی را از دیگر اهداف این نهاد عمومی غیردولتی برشمرد و افزود: هم اکنون 16 هزار مربی با این سازمان همکاری می کنند که قصد داریم تعداد آنها را به 60 هزار نفر افزایش دهیم.

یزدانی افزود: همچنین رشد مربیان راهنما از یک هزار و 600 نفر به شش هزار نفر و افزایش آمار دانش آموزان شرکت کننده در اردو از چهار هزار و 700 نفر به 10 هزار دانش آموز از دیگر اهداف سازمان دانش آموزی است.

بسترسازی برای ارائه الگوهای برتر اصلاح مصرف

رئیس سازمان دانش آموزی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه چگونه می خواهید در سال اصلاح الگوی مصرف چنین همایشها و افزایش نیرو را انجام دهید، گفت: به هرحال در راستای ارائه الگوی های برتر اصلاح مصرف به دانش آموزان باید بسترسازی مناسب صورت گیرد که البته در این راه نیز باید صرفه جویی شود.

وی تصریح کرد: همچنین بسیاری از نیروهای به کار گفته شده در این سازمان غیررسمی هستند و به صورت پاره وقت با ما همکاری می کنند و نیازی به استخدام آنها نیست.