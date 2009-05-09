به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکاتمن، این اتاق طاق دار که مسیح روز پیش از دستگیری و تصلیب توسط نیروهای رومی همراه حواریون خود در آن شام خورد امروز در یک ساختمان سنگی سفید در کوه صهیون واقع شده و نماد مناقشه قدیمی میان رژیم صهیونیستی و واتیکان است .

مقامات واتیکان ابراز امیدواری کرده اند سفر هشت روزه پاپ که از دیروز جمعه 8 می ( 18 اردیبهشت ماه) آغاز شده به عنوان دومین سفر یک پاپ به این منطقه بتواند مواضع صهیونیستها را در رابطه با اتاق شام آخر نرم تر کند.

واتیکان مصرانه اظهار می دارد که این اتاق متعلق به کلیسا است و باید بازگردانده شود چرا که مسیحیان فرانسیسکن آن را طی سالهای 1342 تا 1551 کنترل این محل را در دست داشتند.

پپیر باتیستا پیتزابالا مسئول امور واتیکان در سرزمین مقدس گفت: ما ارتباط قوی با این محل داریم که متعلق به ما بوده است. عشای ربانی، اتحاد کلیسا و پنطیکاست و مسئله کشیش بودن تمام موارد مهم در کلیسای لاتین از این محل سرچشمه گرفته است.





این درحالی است که رژیم صهیونیستی از ارائه مالکیت این منطقه به واتیکان امتناع کرده است، به رغم اینکه واتیکان اظهار می دارد این اتاق که پاپ قرار است روز سه شنبه در آن دعا کند، پس از کلیسای مقبره مقدس در شهر قدس که محل دفع حضرت عیسی پیش از بازگشت از دنیای مردگان است، دومین محل مقدس برای کلیسا محسوب می شود.

جورج شاند از رهبران معنوی مسیحیان در سرزمین مقدس در کلیسای سنت اندروز اظهار داشته که اطراف و مناطق مجاور اتاق شام آخر دارای ارتباطهای مسیحی، اسلامی و یهودی است و نشان دهنده تاریخ این منطقه به طرق مختلف است و نباید متعلق به هیچ کس باشد بلکه باید به همه تعلق داشته باشد.

تشکیلات خودگردان فلسطین نیز مخالفتی با بازگرداندن این مکان به واتیکان ندارد و ابراز امیدواری کرده این اقدام آغازی برای بازسازی مکانهای فلسطینی باشد که صهیونیستها آن را اشغال کرده اند.

اتاقی برای تمام ادیان توحیدی

پیروان ادیان مختلف توحیدی چون مسیحیان فرق مختلف از جمله ارتدکسهای یونانی و مسلمانان این اتاق را بخشی از نظام اعتقادی خود می دانند.

در این اتاق یک محراب اسلامی وجود دارد و کتیبه ای به زبان عربی در سردر یکی از پنجره ها نصب شده که نشان می دهد این مکان طی چهار دهه به عنوان مسجد مورد استفاده بوده است. اقامه نماز مسلمانان در این منطقه در سال 1948 همزمان با اشغال فلسطین توسط صهیونیستها متوقف شد، از آن پس یهودیان مدعی شدند که بخشی از این ساختمان، مقبره داوود نبی است.

وقتی واتیکان و اسرائیل در سال 1994 روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند، کمیسیون مشترکی برای بررسی این موارد تشکیل شد اما دو طرف نتوانستند به توافقی دست یابند.

قرار است بحث و گفتگوها درباره سرنوشت این اتاق ماه دسامبر صورت گیرد.