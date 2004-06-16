فرودگاه امام خميني در آينده اي بسيار نزديك باز خواهد شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سيد محمد خاتمي رئيس جمهور كه پس از سه هفته در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي بعد از جلسه هيات وزيران حاضر شده بود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر پيگيري مسئله گراني توسط دولت و اينكه در روزهاي اخير توسط برخي مراجع نيز به آن اشاره شده است گفت: مسئله گراني به مدتها قبل برمي گردد و مربوط به الان نيست ومن پاسخ دادم و از پيشنهادات هم استقبال مي كنيم اما گراني واقعيتي است كه وجود دارد و بخشهايي از آنهم ممكن است مربوط به خود دولت باشد، اگر تخلفي وجود داشته باشد برخورد مي كنيم و ممكن است مواردي باشد كه دولت از آن عدول كرده باشد و مسئله گراني پيچيده تر از اينهاست و فقط دست دولت نيست و با گراني بايد دريكسري جاها برخورد كرد و اميدوارم كه بصورت جامع بتوانيم با اين مسئله برخورد كنيم. خاتمي درخصوص تحركات در خليج فارس و توقيف و حملاتي كه به شناورهاي ايراني توسط كشورهاي قطر و امارات صورت گرفته است گفت: براي ما هم جاي سوال است و حسابي هم بازخواست كرديم و به هيچ وجه اين وضع براي ما قابل قبول و تحمل نيست و اميدواريم كه دوستان ما اقدامات لازم را در اين راستا انجام دهند و اين مسئله براي منطقه ما صحيح نيست و انشاء الله كه به زودي اين مسئله حل شود. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر بازگشايي فرودگاه امام خميني (ره) گفت: فرودگاه حتما باز خواهد شد و اميدوارم در آينده نزديك اين اتفاق بيافتد و آنچه پيش آمد خيلي ناگوار بود اما من اينجا نمي خواهم كسي را محكوم كنم ولي براي وجهه نظام اسلامي ما اين اتفاق خوب نبود و ما درحال بررسي اين مسئله هستيم كه البته با بيماري وزير راه مواجه شد و حالا كه بهبود يافتند پيگيري جدي روي مسئله ادامه دارد و اميدوارم طي هفته آينده نشستي براي راه اندازي فرودگاه امام خميني بگذاريم . رئيس جمهور در خصوص مباحثي مبني بر استيضاح وزير راه كه از سوي نمايندگان مجلس هفتم مطرح مي شود گفت: مجلس مي تواند سوال و انتقاد كند البته به دوستان مجلسي هم گفتم در شرايطي كه ميشود مسائل را به صورت دوستانه حل كرد و در حالي كه سوال و استيضاح حق مجلس است ، استيضاح را صلاح نمي دانم اما از انتقاد دفاع مي كنم و وقتي كه مجلس هفتم سوال كند بايد پاسخگو باشيم واميدواريم كه بتوانيم با تفاهم با مجلس نگذاريم كه به حقوق مملكت ضرر برسد. وي در خصوص ارائه گزارش وزير اطلاعات مبني بر قاچاق دختران گفت: گزارش ارائه شد و البته اين مسئله به آنصورت كه بطور وسيع مطرح شد نبود اما موارد تخلف زيادي وجود داشته است كه خود من هم از وزارت اطلاعات وهم از نيروي انتظامي پيگيرشدم و گزارشات را گرفتم و متاسفانه بعضي موارد بد وجود داشته كه كاملا استثنائي است و يك جريان و روند نيست اما با همان هم به شدت برخورد مي كنيم و اميدواريم كه از اين پس شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم. رئيس جمهور با اشاره به گزارشاتي كه مبني بر نقض حقوق بشر در ايران مطرح مي شود متذكر شد: اين روند عادي است كه مطرح مي شود البته معتقدم اگر وضع حقوق بشر ايران را با كشورهاي نظير خودمان مقايسه كنيم حتي در موارد بسياري وضع ما از آنها بهتر است، اما ما يك انقلاب اسلامي كرديم و ميخواهيم اين كشور اسلامي و انقلابي را به شكل نمونه معرفي كنيم و در اين راستا حتي يك مورد هم اگر نقض باشد، بايد جبران شود ومن خودم در مواردي اعتراض داشتم وگفتم وصحبت كردم و فكر نمي كنم با روند و روالي كه اخيرا بخصوص با توجهات جناب آقاي هاشمي شاهرودي ايجاد شده است كوتاهي هايي كه بعضا در گذشته صورت ميگرفت اتفاق بيافتد و مي توانيم اميد داشته باشيم كه نقص ها وعيب هايي كه احيانا وجود داشته مرتفع شود و اميدوارم نشست ها و گفتگوهايي كه در خصوص حقوق بشر انجام مي شود براي هر دو طرف مفيد باشد . وي درخصوص پاسخ رئيس قوه قضائيه به نامه رئيس جمهور مبني بر اظهار فرمانداران گفت: بعد از انتخابات اين مسائل طبيعي بود و من هم درخواست كردم كه با اين مسئله بصورت سياسي برخورد نشود والبته تشخيص و سليقه من اين است كه وقتي انتخاب تمام شد ، بايد مسئله را پايان يافته دانست اگر نه ما هم خيلي حرف و حديث درباره انتخابات داريم و مطمئنم با حسن نظري كه در آقاي هاشمي شاهرودي هست در اين خصوص مشكلي نخواهيم داشت. خاتمي در خصوص نامه اي كه از سازمان بازرسي كل كشور به وي مبني بر ريخت وپاش هايي كه در بودجه دولت براي دفتر وزرا صرف ميشود گفت: البته نامه به من ارائه نشده است، اين مسائلي است كه دربرخي سايت ها مطرح مي شود و گزارشها كامل و روشن در خصوص هزينه هايي كه در دفتر وزرا و حتي جناب آقاي خرم شده است انجام شده و موجود است و ريخت وپاش هم اگر باشد ، در همه دولت و ديگر قواي هم همينطور هست و ما تلاش مي كنيم كه واقعا اينگونه نباشد.

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