تجاوز به روسیه را به شدیدترین شکل ممکن پاسخ می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیمتری مدودف" که امروز شنبه در میدان سرخ مسکو و به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد پیروزی ارتش جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی سخن می گفت با اعلام این مطلب در ادامه افزود : به شما اطمینان می دهم که هر گونه تجاوزی به شهروندان روسیه پاسخ محکمی را در بر دارد. پیروزی ما بر فاشیسم یک مثال مهم و درسی بزرگ برای تمام کسانی است که هنوز در پی ماجراجوئی های نظامی هستند.

مدودف در حالی سخن از پاسخ محکم روسیه می کند که مسکو رزمایش نظامی ناتو در گرجستان را تحریک آمیز خوانده است.

این در حالی است که منطقه قفقاز در یک هفته گذشته دوران پرتنشی را پشت سر گذاشته است. همزمان با اعلام برگزاری رزمایش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) در گرجستان، روسیه اقدام به امضای سندهای همکاری دفاعی با اوستای جنوبی و آبخازیا کرد و به مدت چند سال حفاظت از مرزهای این استان جدائی طلب گرجستان را بر عهده گرفت. این اقدام خشم مقامات غربی را برانگیخت و در پی آن اتحادیه اروپا دو دیپلمات روسی مستقر در بروکسل را از این شهر اخراج کرد که این اقدام به شدت خشم مقامات کرملین را برانگیخت.

رزمایش ناتو در گرجستان از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت آغاز شد و همزمان با آن روسیه دو دیپلمات ناتو در مسکو را اخراج کرد.

روابط روسیه و ناتو بدنبال مناقشه اوستیای جنوبی در تابستان سال گذشته تیره شد و برغم تلاش های دو طرف برای از سرگیری همکاری های آنها، امضای قررادادهای جدید میان مسکو و اوستیای جنوبی و آبخازیا و همچنین تصمیم ناتو برای اخراج دو دیپلمات روس در دفتر نمایندگی روسیه در ناتو در بروکسل باعث بروز موج جدیدی از تنش ها میان مسکو و پیمان آتلانتیک شمالی شده است.