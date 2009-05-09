لایحه جدید امور گمرکی خرداد ماه در مجلس

اردشیر محمدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه لایحه امور گمرکی هم اکنون در حال گذراندن مراحل نهایی بررسی و تکمیل در کارگروه تحول اقتصادی دولت است، افزود: پس از اتمام مراحل تکمیلی لایحه در کارگروه، لایحه امور گمرکی تقدیم مجلس خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران با اظهارامیدواری نسبت به اینکه لایحه اصلاحیه امور گمرکی در خردادماه امسال توسط دولت به مجلس تقدیم شود، یکی از ماموریتهای گمرک در راستای اجرای اصلاح نظام گمرکی را اصلاح قوانین و مقررات عنوان کرد و افزود: به همین منظور اصلاح قانون امور گمرکی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به تصویب قانون امور گمرکی کشور و آئین نامه اجرایی آن در سال 1350 که مدت زمان زیادی از این تاریخ می گذرد، بر اصلاح این قانون متناسب با شرایط امروز تاکید کرد و افزود: در این راستا کارگروهی به مسئولیت معاونت امور گمرکی گمرک ایران تشکیل شده است.

به گفته محمدی، گمرک در زمان آغاز کار برای اصلاح قانون امور گمرکی، فراخوانی را منتشر کرد و در آن از تمامی دستگاهها درخواست کرد که نظرات خود را در مورد قانون و آئین نامه اجرایی به گمرک اعلام نمایند، همچنین زمانی که قانون اصلاح و بازنگری شد، گمرک آن را به دستگاهها، وزارتخانه ها و سایر بخشها برای دریافت نظرات نهایی ارسال کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلساتی با برخی دستگاهها نظیر وزارت بازرگانی و غیره گفت: هم اکنون لایحه امور گمرکی در کارگروه تحول اقتصادی است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه پیش نویس لایحه امور گمرکی به صورت غیر رسمی به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارائه شده است، اصلاح نظام گمرکی را جزو 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت عنوان کرد.