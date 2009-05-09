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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

وزنه برداران مستعد خوزستانی شناسایی می شوند

وزنه برداران مستعد خوزستانی شناسایی می شوند

مربی و داور بین المللی وزنه برداری کشورمان آینده رشته وزنه برداری در استان خوزستان را روشن خواند و گفت با طرحی که کمیته ملی المپیک در دست دارد، وزنه برداران نونهال مستعد برای بازی های 2016 المپیک شناسایی و معرفی می شوند.

مهران مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: استان خوزستان و بویژه مسجد سلیمان ید طولایی در رشته وزنه برداری دارد و تا به حال قهرمانان زیادی را به کشور معرفی کرده است. کمیته ملی المپیک و دبیرکل کمیته ملی المپیک آقای بهرام افشارزاده که توامان ریاست فدراسیون وزنه برداری را هم بر عهده دارد طرح شناسایی نونهالان مستعد را در اینجا به کار گرفته اند که از این جهت می توان به آینده وزنه برداری کشور خوشبین بود.

استعدادیاب کمیته ملی المپیک در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر با حمایت های مدیر عامل شرکت نفت مسجد سلیمان ، غلامحسین بابادی، مدرن ترین سالن وزنه برداری ایران در این شهرستان راه اندازی شده که این می تواند به توسعه و ترویج این رشته مدال آور کمک کند.

مطلق در پایان گفت: استان خوزستان در رشته وزنه برداری حرف های بسیاری برای گفتن دارد و می تواند میزبان تورنمنت های معتبر داخلی و خارجی باشد. طرح استعدادیابی کمیته ملی المپیک، به این موفقیت بیش از پیش کمک خواهد کرد.

کد مطلب 874926

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