۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

نمایشگاه نقاشی نگاه کودک به شاهنامه در مشهد گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی نگاه کودک به شاهنامه در آستانه بزرگداشت حکیم فردوسی در نگارخانه رضوان وابسته به موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه 70 اثر نقاشی با تکنیکهای گواش، پاستل و کولاژ در ابعاد 70 در 50 به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه که سعی دارد در قالب هنر نقاشی پیوندی میان کودک و شخصیتهای شاهنامه با نگاهی کودکانه ایجاد کند، آثار شش نفر از گروه نقاشان کودک سرزمین مهر، یگانه قدیریان، بهناز وثوقی، حمید مقدم، آذر انور حسینی، آمنه مهربانی و ندا عظیمی به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه نقاشی کودک و شاهنامه تا 24 ماه جاری صبحها و عصرها در نگارخانه رضوان برای بازدید علاقمندان دایر است.

