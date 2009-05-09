نمایشگاه نقاشی نگاه کودک به شاهنامه در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه 70 اثر نقاشی با تکنیکهای گواش، پاستل و کولاژ در ابعاد 70 در 50 به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه که سعی دارد در قالب هنر نقاشی پیوندی میان کودک و شخصیتهای شاهنامه با نگاهی کودکانه ایجاد کند، آثار شش نفر از گروه نقاشان کودک سرزمین مهر، یگانه قدیریان، بهناز وثوقی، حمید مقدم، آذر انور حسینی، آمنه مهربانی و ندا عظیمی به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه نقاشی کودک و شاهنامه تا 24 ماه جاری صبحها و عصرها در نگارخانه رضوان برای بازدید علاقمندان دایر است.