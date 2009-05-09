رهاسازی ماهیان گرمابی در مزارع و منابع آبی استان زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمود صیاد بورانی ظهر شنبه در کمیته کشاورزی شهرستان زنجان افزود: به منظور استفاده بهینه از 900 هکتار از ذخایر آبی پشت سدهای خاکی استان و به کارگیری شایسته از زمین‌های لم یزرع با احداث استخرهای خاکی به مساحت‌های مختلف و هدایت 2 لیتر در ثانیه آب به این اراضی جهت تبخیر و نفوذ در نیمه اول سال هر سال تا اوایل خرداد‌ انواع گونه‌های گرمابی رهاسازی می‌شود.

وی ماهیان رهاسازی شده در این استخرها را کپور علفخوار، کپور نقره‌ای، کپور سرگنده و کپور معمولی عنوان کرد و ادامه داد: غذای این ماهیان اکثرا انواع علوفه، شبدر، یونجه، جو و انواع کودهای آلی و معدنی است.

صیاد بورانی با اشاره به حمایت جهاد کشاورزی از پرورش دهندگان آبزیان افزود: اکثرا غذای این ماهیان به صورت یارانه‌ای از طریق مدیریت شیلات و آبزیان در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.

مدیر شیلات استان زنجان ادامه داد: در سال گذشته میزان 720 تن انواع ماهیان گرمابی، خاویاری و شاه میگو در سدهای خاکی استان و 130 تن انواع کپور ماهی در مزارع منفرد استان تولید شده است.

صیاد‌بورانی ارزش این میزان تولید را 25 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تولید و پروش ماهیان سال گذشته زمینه اشتغال را برای 190 نفر فراهم کرده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان تولید انواع آبزیان در استان به 800 تن افزایش یابد.