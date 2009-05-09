تمدن سازی بدون علوم انسانی محال است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن رحیم پور ازغدی ظهر شنبه در دومین همایش علمی دانشجویی امام رضا(ع) با عنوان کند و کاوی در سنت و سیرت رضوی که در محل سالن اجتماعات دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد، افزود: علم امام رضا(ع) در سه حوزه خداشناسی، حق شناسی، معادشناسی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی تعلیم و تربیت تبیین می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: علوم پایه از قبیل پزشکی، مهندسی، علوم تاسیسات و صنایع تنها ابزار تمدن هستند و این علوم انسانی است که اصل و منشاء تمدن سازی است.

محقق و استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه علوم انسانی تنها مترجم افکار دیگران هستیم و امریکا، انگلیس، فرانسه و چند کشور دیگر از قرن 18 تاکنون نظریه و ایدئولوژی تولید می کنند و سایر کشورهای جهان به تقلید از نظرات آنها می پردازند.

رحیم پورازغدی اظهار داشت: در جوامع اسلامی باید با نیت دینی کار عملی کرد و تفکیک دین از علم یا سیاست یا هر چیز دیگر امکان پذیر نیست زیرا تفکیک دین از اینها به معنای حذف دین از تمامی آمیزه های زندگی است.