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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

پورازغندی:

تمدن سازی بدون علوم انسانی محال است

تمدن سازی بدون علوم انسانی محال است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تمدن سازی در جوامع بدون علوم انسانی محال است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن رحیم پور ازغدی ظهر شنبه در دومین همایش علمی دانشجویی امام رضا(ع) با عنوان کند و کاوی در سنت و سیرت رضوی که در محل سالن اجتماعات دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد، افزود: علم امام رضا(ع) در سه حوزه خداشناسی، حق شناسی، معادشناسی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی  تعلیم و تربیت تبیین می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: علوم پایه از قبیل پزشکی، مهندسی، علوم تاسیسات و صنایع تنها ابزار تمدن هستند و این علوم انسانی است که اصل و منشاء تمدن سازی است.

محقق و استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه علوم انسانی تنها مترجم افکار دیگران هستیم و امریکا، انگلیس، فرانسه و چند کشور دیگر از قرن 18 تاکنون نظریه و ایدئولوژی تولید می کنند و سایر کشورهای جهان به تقلید از نظرات آنها می پردازند.

رحیم پورازغدی اظهار داشت: در جوامع اسلامی باید با نیت دینی کار عملی کرد و تفکیک دین از علم یا سیاست یا هر چیز دیگر امکان پذیر نیست زیرا تفکیک دین از اینها به معنای حذف دین از تمامی آمیزه های زندگی است.

کد مطلب 874935

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