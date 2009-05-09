DNA در خدمت ساخت قوطیهای نانویی

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون کاربردهای مختلف DNA شناسایی شده است اکنون دانشمندان دانشگاه آرهوس در دانمارک موفق شدند از DNA در ساخت قوطیهای نانویی استفاده کنند این نانوقوطیها می توانند به وسایل نقلیه مناسبی برای انتقال داروها به داخل بدن ارگانیسم تبدیل شوند.

روشی که امکان متحد کردن مولکولهای DNA را دارد "اوریگامی DNA" نامیده می شود که در سال 2006 ابداع شد اما این اولین بار است که از این روش برای ساخت یک قوطی نانویی استفاده می شود.

این دانشمندان از یک رایانه و برنامه ویژه که در حدود 250 تکه DNA را شناسایی کرد، استفاده کردند این تکه های DNA به روشی ویژه در کنار یکدیگر چیده شده اند و در پایان یک قوطی شش گوش را تشکیل دادند.

براساس گزارش نیوز- ویک، پژوهشگران دانمارکی موفق شدند دو میلیارد از این قوطیهای نانویی را در مدت دو ساعت باهم ترکیب کنند.

نتایج این تحقیقات که در مجله نیچر منتشر شده است، نشان می دهد که این قوطی سازی نانویی می تواند با فعال کردن ژنهای ویژه ای بسته شود و با یک زنجیره کلیدی از DNA فعالیت خود را از سر گیرد.