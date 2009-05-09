تقاضای جهانی زعفران را باید افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر شنبه در جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی خراسان رضوی افزود: برابر آمارهای ارائه شده بیشترین حجم جریان محصول زعفران مبادله شده در دنیا 230 تن بوده است که این رقم را باید به بیش از هزار تن برسانیم.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: لازمه این امر داشتن نگاه به بحث فرآوری این محصول و استفاده از آن در مصارف دارویی و پزشکی، صنایع شیمیایی و رنگ و ... است.

وی خاطرنشان کرد: باید با فرهنگ سازی، ذائقه و میل را در همه جنبه های ممکن برای زعفران ایجاد کرد.

صفرزاده با بیان اینکه هر چه مشوق های صادراتی زعفران به سمت بسته بندی های زیر 10 گرم و با برندهای منطقه ای و ملی سوق یابند، بهتر است، تصریح کرد: موضوع تعویق و زمان بندی وضع عوارض صادراتی زعفران باید در شورای ملی زعفران مورد بررسی قرار گیرد که این امر موجب افزایش صادرات و حداکثر سازی سود و افزایش رضایت مشتریان خارجی می شود.

در جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی استان، در خصوص مشکلات و دغدغه های استان از ورود کالای قاچاق به خصوص از مرزهای غربی کشور، کالای همراه مسافر همچنین انبارهای رابط جهت نگهداری از کالاهای قاچاق مکشوفه تا زمان صدور حکم بحث و تبادل نظر شد.