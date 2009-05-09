80 درصد آب مصرفی کشاورزی کشور هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا معصومی پیش از ظهر شنبه در سمینار آموزشی اصلاح الگوی مصرف که با عنوان "اصلاح الگوی مصرف از مفاهیم تا ابزارهای عملیاتی" برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه ها و سازمانهای اجرایی باید حرکت در مسیر اجرایی کردن شعار مهم و حیاتی امسال مبنی بر اصلاح الگوی مصرف را رسالت اصلی خود در سال جدید بدانند.

وی با بیان اینکه جهت پیگیری و اجرایی شدن این موضوع ابلاغیه ای از سوی وزارت کشور به تمامی استانداری ها ارسال شده است، گفت: به سراسر استانداری ها ابلاغ شده که در کارگروه تحول اداری استان موضوع اصلاح الگوی مصرف مورد پیگیری و توجه ویژه قرار گیرد بنابراین در استان کرمانشاه نیز این موضوع در دست پیگیری قرار گرفته است و با دقت تلاش می شود تا این شعار بنیادین در جامعه محقق شود.

معصومی با اشاره به وجود آموزه ها و دستورات بزرگان دین مبین اسلام مبنی بر پرهیز از اسراف و تبذیر در جامعه گفت: در کشوری زندگی می کنیم که آموزه های دینی گسترده ای مبنی بر رعایت تعادل و دوری از هر گونه اسراف وجود دارد اما کمتر به این موضوع در جامعه توجه شده است بنابراین شعار مهم که امسال بیان شد نشان دهنده عدم توجه قشر عظیمی از جامعه نسبت به آن است.

وی با بیان اینکه در خصوص مصرف شاخصهای انرژی، پنج برابر متوسط جهانی مصرف داریم، گفت: در همین استان کرمانشاه در فروردین ماه سال جاری 51 میلیارد تومان یارانه برای هزینه سوخت پرداخت شده است که اگر سرانه اشتغال هر نفر را 20 میلیون تومان در نظر بگیریم با همین اعتبار فرصت شغلی برای 30 هزار نفر محقق می شود.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه افزود: مصرف انرژی در ایران 17 برابر کشور ژاپن، چهار برابر کانادا و دو برابر کشور چین است.

معصومی عنوان کرد: با توجه به اینکه قرن آینده قرن جنگ آب است بنابراین ضرورت دارد که راهکارهای مناسبی جهت جلوگیری از هدر رفت منابع آبی صورت گیرد.

وی با تاکید بر این موضوع که باید در تمامی بخشها صرفه جویی صورت گیرد، گفت: موضوع دیگری که در کشور مورد توجه زیادی قرار نمی گیرد بحث پخت نان است که در این زمینه نیز ضرورت و توجه جدی برای جلوگیری از اتلاف و مصرف نامطلوب نان غیر قابل انکار است.

معصومی همچنین بر ارائه راهکارها جهت جلوگیری از اتلاف وقت مردم در مراجعات مردم به دستگاه های دولتی نیز تاکید کرد و گفت: موضوع وقت در کشور کمتر مورد توجه قرار می گیرد که با استفاده درست از تکنولوژی ها و بهبود و اصلاح فرآیندها و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی می توان در جهت استفاده درست و صحیح از وقت در جامعه اقدام کرد.

وی با بیان اینکه جایگاه اصلی مدیران تولید فکر و تلاش برای انتقال تفکر سازنده و مفید به جامعه است، ادامه داد: با تحقق یافتن اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدیگری های دولت و انتقال و واگذاری کارها به بخش خصوصی بهره وری در جامعه افزایش پیدا می کند.

معصومی با ارائه برنامه ای برای اجرای درست موضوع اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های استان، خاطرنشان کرد: در نظر داریم که چنانچه هر دستگاهی طرح و برنامه ای در زمینه محقق شدن بخشی از فرآیند اصلاح الگوی مصرف را دارد آن را در ستاد اصلاح الگوی مصرف استان جهت اختصاص منابع و اعتبار مورد نیاز به تصویب برسانیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر اصلاح الگوی مصرف تنها اختصاص به امسال ندارد بلکه باید در تمامی سالها این موضوع بسیار مهم مورد توجه و بررسی بیشتری قرار گیرد.

در ادامه این مراسم اساتید حاضر به بیان مفاهیم و دامنه کاربرد اصلاح الگوی مصرف و مراحل اجرای اصلاح الگوی مصرف و معرفی ابزارهای کاربردی در اصلاح الگوی مصرف پرداختند.