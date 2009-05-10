احساسات شما تحت کنترل رایانه است/ نرم افزاری با توانایی تعیین احساسات

به گزارش خبرگزاری مهر، اینترنت با قرار دادن فضاهایی به نام وب سایت امکان ابراز وجود یا بیان احساسات را به هر فردی می دهد اما با این کار کاربران عقاید خود را تنها با انسانی دیگر در میان نمی گذارند زیرا صفحات وب به صورت تمام وقت توسط عوامل نرم افزاری مورد بازخوانی قرار می گیرند.

نوعی جدید از عوامل نرم افزاری اکنون امکان درک مفاهیم احساسی آنچه در صفحات وب نوشته می شود را نیز خواهد داشت. این ابزارهای تحلیلگر احساسات، شاخه ای از منطقه ای وسیعتر از علوم رایانه ای است که در تلاش است به رایانه ها قدرت درک احساسات نهفته در متن را مانند انسانها بیاموزد.

اولین مصرف کنندگان این ابزار مالکان نامهای تجاری بزرگ جهان هستند که شهرت آنها به شدت تحت تاثیر بازخورد مصرف کنندگان نسبت به کالاها و یا تبلیغات آن شرکت قرار می گیرد. در همین راستا گروهی کوچک و در حال رشد از شرکتهای در حال توسعه این ابزار هستند تا بتوانند با بررسی وبلاگها و نظرات آنلاین مشتریان خود میزان پاسخهای احساسی آنها را نسبت به شرکت یا محصولات شرکت خود اندازه گیری کنند.

یکی از این شرکتها شرکت سنتیماین است که به تازگی کتاب الکترونیکی جدید خود را ارائه کرده است. این شرکت با استفاده از ابزار سنجش احساسات بازخورد کاربران خود را از میان هزار و 500 پیام دریافت شده 89 درصد خنثی، هفت درصد مثبت و چهار درصد منفی تعیین کرده است.

از چنین نرم افزاری با نام تجاری جولیا در عین حال می توان در کنترل ارتباطات انسانی از طریق اینترنت نیز استفاده کرد. به بیانی دیگر با استفاده از این نرم افزار می توان پیامهای توهین آمیز و نامناسب را از صفحات مختلف جدا کرد. نرم افزار جولیا با استفاده از توانایی های تشخیص پیامهای توهین آمیز می تواند این نوع از بازخوردها را در حالت معلق باقی نگه دارد.

نرم افزار جولیا در حال تکمیل است تا بتواند با دقتی بیشتر خصوصیات و احساساتی مانند هوشمندانه، طعنه آمیز یا سیاسی بودن را که در متن نهفته است تعیین کند. در حال حاضر استفاده از این ابزارهای هوشمند در انحصار شرکتهای ثروتمند قرار گرفته است اما تجربه نشان داده که به زودی با قیمتی پایین تر و حتی رایگان در دسترس استفاده عموم قرار خواهد گرفت.