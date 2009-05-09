کروبی دوشنبه به کرمانشاه سفر می کند

عباسعلی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به اینکه حجت الاسلام کروبی از استان ایلام وارد کرمانشاه می شود مراسم استقبال از وی ساعت هشت و30 دقیقه روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه جاری در محل میدان آزادگان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: پس از ورود به کرمانشاه، وی برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان بر مزار شهدا حاضر می شود و سپس به دیدارآیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه می رود.

بهرامی ادامه داد: حجت الاسلام کروبی ساعت 11 صبح در محل دانشگاه آزاد با دانشجویان این دانشگاه دیدار می کند و سپس به دیدار آیت الله زرندی نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری می رود.

سخنگوی ستاد انتخابات کروبی در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دیدار با دانشجویان دانشگاه رازی در ساعت 15 و در محل مسجد این دانشگاه، دیدار عمومی با مردم در ساعت 17و30 دقیقه در محل مسجد جامع، دیدار با مردم ساعت 18و 45 دقیقه در محل مسجد جعفرآباد، دیدار با مردم در ساعت 20 در محل مسجد شافعی اهل سنت و جلسه مطبوعاتی و دیدار با نخبگان غرب کشور راس ساعت 21 از دیگر برنامه های دبیرکل حزب اعتماد ملی در سفر به استان کرمانشاه است.