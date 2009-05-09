  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

راه اندازی مرکز تجاری ایران در پایتخت عراق

اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مجوز و حمایت سازمان توسعه تجارت ایران، اقدام به راه اندازی مرکز تجاری در عراق می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسین رحمانی نیا از راه اندازی مرکز تجاری ایران در پایتخت عراق خبرداد و گفت: در پی مذاکرات انجام شده یا مقامات عراقی و با توجه به ارتباطات گسترده اتاق تعاون با عراق مقرر شد تا یک مرکز تجاری به نام ایران در بغداد راه اندازی شود.

رئیس اتاق تعاون ایران، ایجاد مرکز تجاری و بازارهای مستعد عراق را فرصت مناسبی برای توسعه صادرات غیر نفتی خواند و گفت: یکی از اهداف راه اندازی این مرکز تجاری، تسهیل و تسریع حضور مستقیم بنگاههای اقتصادی ایران اعم از تعاونی و خصوصی در بازار عراق است.

رحمانی نیا از اهداف دیگر تاسیس این مرکز را عرضه کالاها و خدمات بخش تعاونی برخوردار مزیتهای صادراتی در عراق و ایجاد تعاملات مثبت اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق عنوان کرد.

عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی با تاکید بر لزوم ایجاد مرکزی تجاری در عراق و با اشاره به حجم بالای 4 میلیارد دلاری ایران و عراق در سال گذشته، گفت: تمامی سرمایه گذاران بخشهای تعاونی و خصوصی می توانند در این طرح مشارکت کنند.

کد مطلب 874979

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها