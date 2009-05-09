به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسین رحمانی نیا از راه اندازی مرکز تجاری ایران در پایتخت عراق خبرداد و گفت: در پی مذاکرات انجام شده یا مقامات عراقی و با توجه به ارتباطات گسترده اتاق تعاون با عراق مقرر شد تا یک مرکز تجاری به نام ایران در بغداد راه اندازی شود.

رئیس اتاق تعاون ایران، ایجاد مرکز تجاری و بازارهای مستعد عراق را فرصت مناسبی برای توسعه صادرات غیر نفتی خواند و گفت: یکی از اهداف راه اندازی این مرکز تجاری، تسهیل و تسریع حضور مستقیم بنگاههای اقتصادی ایران اعم از تعاونی و خصوصی در بازار عراق است.

رحمانی نیا از اهداف دیگر تاسیس این مرکز را عرضه کالاها و خدمات بخش تعاونی برخوردار مزیتهای صادراتی در عراق و ایجاد تعاملات مثبت اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق عنوان کرد.

عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی با تاکید بر لزوم ایجاد مرکزی تجاری در عراق و با اشاره به حجم بالای 4 میلیارد دلاری ایران و عراق در سال گذشته، گفت: تمامی سرمایه گذاران بخشهای تعاونی و خصوصی می توانند در این طرح مشارکت کنند.