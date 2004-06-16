  1. دانشگاه و فناوری
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي:

مهاجرت اساتيد مجرب به خارج از كشور // انتقال دانش در ايران نزول يافته است

استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در طول 25 سال گذشته بيش از 5 هزار استاد به كشورهاي ديگر مهاجرت كرده اند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر احمد مجتهدي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: در بسياري از كشورها مقررات موجود براي جذب تحصيلكرده ها به گونه اي است كه اين قشر به راحتي مي توانند جذب اين كشورها شوند. آمريكا براي پيشرفت در حوزه اقتصادي به جذب نخبه ها و اساتيد مجرب دنيا اقدام كرده است و امروز در سراسر آمريكا، دانشگاهي پيدا نمي شود كه تمام اساتيدش آمريكايي باشند و اساتيد توانايي از ديگر كشورها حضور نداشته باشند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي كه در همايش تبيين حقوق مادي و معنوي اعضاي هئيت علمي دانشگاههاي كشور سخن مي گفت ، افزود: 50 درصد دانشجويان و اساتيدي كه براي ادامه تحصيل به آمريكا مي روند، جذب همان كشور مي شوند و ديگر بازنمي گردند. اين موضوع به ضرر كشورهاي در حال توسعه خصوصا ايران تمام شده است. فارغ التحصيلان ايراني دانشگاه هاي خارجي ممكن است به خاطر مسائل عاطفي و خانوادگي به ايران رجعت كنند ولي با ديدن تفاوت فاحش حقوق مادي و معنوي استاد و محقق در ايران نسبت به كشورهاي صاحب علم، بار ديگر از ايران مي روند. آنها دانشجويان و اساتيدي را كه تصميم به بازگشت دارند، نيز منصرف مي كنند. كساني هم كه با اين وجود باز قصد بازگشت دارند بعد از مدتي دچار سرخوردگي مي شوند.

وي در پايان تصريح كرد: متاسفانه انتقال دانش و تجربه در كشور ما نزول يافته است و شكاف علمي بين داخل و خارج كشور بيشتر مي شود و اين موضوع مطمئنا اقتصاد كشور را دچار نقصان خواهد كرد.

