هدف مجریان بسترسازی مناسب جهت حضور پرشور مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان صحنه اظهار داشت: در استان کرمانشاه اقدامات لازم جهت حضور پرشور مردم در انتخابات صورت گرفته است و کمیته های مختلف انتخاباتی که وظیفه بستر سازی مناسب جهت برگزاری مطلوب انتخابات را دارند از مدتی پیش تشکیل شده اند.

وی افزود: امیدواریم انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان همگام با سایر کشور پرشور و با نشاط برگزار گردد و فردی انتخاب گردد که بیش از همه در خط ولایت و خدمت رسانی به مردم باشد.

غفوری همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سال اصلاح الگوی مصرف یادآورشد: تمامی مسولین و مدیران باید تلاش و همت خود را برای محقق ساختن این شعار بنیادین و مهم در سالجاری بکار بگیرند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای بالای شهرستان صحنه در زمینه های مختلف خاطر نشان کرد: این شهرستان در زمینه های مختلف به خصوص در بخش کشاورزی و صنعتی دارای پتانسیل ها و ظرفیت های خوبی می باشد که لازم است مدیران استان توجه بیشتر و گسترده تری به این شهرستان به منظور به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه آن داشته باشند.