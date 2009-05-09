طبیعی ترین مدل رایانه ای قلب ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از پزشکان و متخصصان بیمارستان قلب لندن و انیماتورهای رایانه ای موفق شده اند قلب و فعالیتهای طبیعی آن را به شکل سه بعدی مدلسازی کنند.

این مدل فوق واقع گرایانه رایانه ای امکان تحقیق و مطالعه دقیق بر روی آناتومی قلب را از زاویه ها و مسیرهایی که در حالت طبیعی مشاهده آنها امکان پذیر نخواهد بود را به وجود می آورد.

پزشکان با استفاده از این مدل می توانند فعالیتهای قلب را به شیوه خود و با استفاده از کلیک ماوس و یا کلیدهای صفحه کلید رایانه تغییر داده و مورد مطالعه قرار دهند.

کاربر می تواند این قلب مجازی را در هر زاویه ای حرکت داده و قسمتهای داخلی و خارجی آن را با دقت و جزئیات بالا مشاهده کند. همچنین طپش این قلب می تواند به صورت عادی بوده و یا به بازسازی بیماری های مختلف بپردازد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، مدل سه بعدی قلب علاوه بر اینکه می تواند در موارد آموزشی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان ابزاری مرجع مورد استفاده متخصصان قلب قرار گیرد.