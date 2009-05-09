۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

فیلم ترسناک "1408" از شبکه چهار پخش می‌شود

فیلم سینمایی "1408" یکشنبه 20 اردیبهشت ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما اقتباس از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تریلر ترسناک "1408" به کارگردانی میکائیل هافستروم بر مبنای داستانی کوتاه از استفن کینگ استاد ادبیات وحشت ساخته شد و فیلمنامه‌ آن را مت گرینبرگ، اسکات الکساندر و لری کاراشوسکی نوشتند.

جان کیوساک در این فیلم نقش نویسنده‌ای شکاک را دارد که درباره یکی از اتاق‌های هتلی در نیویورک که در آن چند مورد خودکشی اتفاق افتاده، تحقیق می‌کند. "1408" ژوئن 2007 به نمایش درآمد و برخلاف پیش‌بینی کارشناسان در گیشه‌های فروش موفق بود.

این فیلم با بودجه‌ای در حدود 25 میلیون دلار ساخته شد و در آمریکا تقریبا 72 میلیون دلار و در سطح بین‌المللی 55 میلیون دلار فروخت. ساموئل ال. جکسن و مری مکورمک دیگر بازیگران فیلم 106 دقیقه‌ای "1408" هستند که 77 درصد آراء مثبت منتقدان در وبسایت سینمایی Rotten Tomatoes را کسب کرد.

"اهریمن" و "از خط خارج شده" دیگر فیلم‌های هافستروم 49 ساله است که فیلم اول نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان بود. این فیلمساز سوئدی "شانگهای" با بازی کیوساک را در مرحله پس از تولید دارد.

