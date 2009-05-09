کمتر از 10 درصد فعالیتهای دولت به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حمیدرضا فولادگر پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری با خبرنگاران اصفهانی با اشاره به اینکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در کشور را به 25 درصد برسانیم، افزود: این میزان هنوز در کشور به پنج درصد نیز نرسیده است.

وی در خصوص فعالیتهای موسسات آموزشی اظهار داشت: دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم توسعه موسسات دولتی خارج از اصل 44 را به بخش خصوصی واگذار کند و در صورتی که دولت بخواهد در این عرصه مالکیت خود را ارائه دهد باید از مجلس مجوز کتبی داشته باشد.

فولادگر در خصوص نحوه واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی گفت: تمامی صنایع به استثنای نفت، گاز، تمامی بانکها به استثنای بانک مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، سپه، مرکزی و صادرات همچنین کلیه صنایع دفاعی به غیر از مسائل امنیتی و دفاعی و دفاتر بیمه ای به استثنای بیمه ایران و مرکزی قابل واگذاری است.

این نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پیش بینی می شود تولید ناخالص ملی تا پایان سال 1404 به 10 برابر تولید فعلی رشد پیدا کند.

وی ادامه داد: به دنبال اجرای این مهم هستیم که توان اقتصادی کشور را رشد دهیم و جذب سرمایه گذار جدید را نیز در برنامه کاری خود قرار دهیم.

فولادگر به سفر ریاست جمهوری به اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: در دور دوم سفر ریاست جمهوری به اصفهان مهمترین مسئله استان آب و خشکسالی بوده که در این راستا قرار شد انتقال آب به فلات مرکزی کنسرسیوم با همکاری استان یزد و کرمان صورت پذیرد.

این نماینده مردم اصفهان عنوان کرد: این مهم با بودجه دولتی امکان پذیر نیست و همت سرمایه گذاران را نیز طلب می کنند.