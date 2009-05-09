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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

140 هزار واحد فاقد سند در مشهد سند دار می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: مقدمات سنددار شدن 140 هزار واحد فاقد سند فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر شنبه در نشست ستاد راهبردی مشهد افزود: رشد حاشیه نشینی، تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز ریشه در معاملات قولنامه ای اراضی سطح شهر دارد.

شهردار مشهد گفت: شهرداری مشهد به منظور پیشگری از رشد ساخت و سازهای غیرمجاز، ساماندهی و بهبود شرایط محیطی و کالبدی این سکونتگاهها در جهت تامین حقوق شهروندی از چندی کپیش اقدام به تعیین تکلیف مالکیت این گونه املاک به منظور هویت بخشی و رسمیت بخشیدن به این مناطق و تدابیر پیشگیرانه درخصوص اراضی باز سطح شهر کرده است.

وی افزود: با الحاق هسته های جمعیتی حاشیه به محدوده شهری با افزایش تقاضای مردم برای احداث بنا و بهره مندی از خدمات شهری و انجام معاملات املاک فاقد سند رسمی مشکلات متعددی برای کلیه دستگاهها به ویژه مدیریت شهری از لحاظ عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان به وجود آورده و نیز قوانین موجود مانع از پاسخگویی به این اراضی درصدور مجوزهای ساختمانی و ارایه خدمات زیربنایی است.

پژمان خاطر نشان کرد: مقدمات سند دار شدن 140 هزار واحد فاقد سند فراهم شده که در این راستا تداوم همکاری دستگاههای ذیربط موجب تسریع در ساماندهی این املاک و هویت بخشی به آنها می شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش شهرداری مشهد برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان گفت: در حالی که میانگین عمر اتوبوسهای اکثر شهرها بالای 10 سال است این رقم در حال حاضر در شهر مشهد به شش سال رسیده است.

کد مطلب 874999

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