مجلس بايد آيينه تمام عيار مقابله با سلطه جويان جهاني باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به جايگاه تعيين كننده و سرنوشت ساز مجلس افزودند: مجلس شوراي اسلامي قله رفيع نظام جمهوري اسلامي است و بايد سازو كاري را يافت كه اثرگذاري مجلس در حركت عمومي كشور روز بروز بيشتر و عميق تر شود.

ايشان نمايندگان مجلس را نمايندگان تمام قشرهاي ملت خواندند و درعين حال افزودند: بايد دردرجه اول خود را نماينده قشرهاي محروم مردم بدانيد وخواستهاي آنان را پيگيري كنيد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم استفاده از همه ظرفيتهاي قانونگذاري و نظارت مجلس افزودند: با استفاده از ابزارهاي نظارتي بويژه ابزار بسيار مهم ديوان محاسبات بر فعاليتهاي دستگاهها، نظارت كنيد.

ايشان درهمين زمينه بر لزوم پرهيز كامل نمايندگان از ايجاد برخي ارتباطات مخدوش با دستگاههاي تحت نظارت تاكيد كردند و افزودند: اينگونه اقدامات ، تاثير گذاري مجلس وتوانايي عظيم و قانوني جمعي را درنظارت بر دستگاهها ، سلب مي كند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي را نماينده و عصاره ملت بر شمردند و در تشريح جايگاه سياسي مجلس ، ياد آوري كردند: موضعگيري سياسي مجلس مي تواند دشمنان را اميدوار و گستاخ كند و يا بر عكس آنها را ازدستيابي به هدف اصلي مراكز قدرت جهاني يعني سيطره مجدد بر ملت و كشور ايران ، نا اميد سازد و مجلس شوراي اسلامي بايد با موضعگيريهاي صحيح در پايداري سرنوشت ساز ملت در مقابل دشمنان استقلال و عزت اين سرزمين، نقش ويژه خود را بخوبي ايفا كند.

حضرت آيت الله خامنه اي جمع شدن 290 نفر از نخبگان كشور و ملت در مجلس شوراي اسلامي را فرصت بي نظيري براي بررسي و بحث و مجادله منطقي درباره مسايل اصلي كشور دانستند و افزودند:همانگونه كه امام راحل عظيم الشأن ، مكررا مي فرمود مجلس جاي مباحثات پرشور و پرنشاط برگزيدگان ملت است.

ايشان مجادلات علمي و مباحثات تخصصي نمايندگان مجلس را كاملا مفيد و ضروري خواندند و خاطرنشان كردند: ميان جنجال هاي دبستاني و حزبي با مباحث و مجادلات متكي بر انگيزه هاي صحيح تفاوت بسيار عميقي وجود دارد و مجلس بايد ضمن پرهيز كامل از درگيري هاي زشت جناحي - سياسي و فردي از مباحث راهگشا و پرشور، كاملا بهره بگيرد.

رهبر معظم انقلاب در تبيين الگوي صحيح توسعه ايران، از طرح برخي مسائل از جمله مدلهاي چيني، ژاپني و ديگر الگوهاي خارجي انتقاد كردند و افزودند: مدل توسعه ايران بايد بر اساس شرايط فرهنگي ، تاريخي و ايمان و اعتقادات مردم مدلي كاملا بومي بوده و ضمن برخورداري از تجربيات مفيد ديگران، از مدلهاي توصيه شده بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و كشورهاي ديگر الگوبرداري نشده باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به آغاز فعاليتهاي مجلس هفتم در سال پاسخگويي افزودند: كليه دستگاهها و قوا از جمله مجلس بايد در مقابل افكار عمومي پاسخگو باشند. ضمن آنكه براساس سازوكار قانوني دستگاههاي اجرايي بايد در مقابل مجلس نيز پاسخگو باشند.

ايشان، نمايندگان مجلس هفتم را به اولويت بندي هدفها و زمان بندي پيگيري و اجراي اولويتها توصيه كردند و افزودند: اين كار، مي تواند مبناي پاسخگويي منظم به مردم قرار گيرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ، مهلت 4 ساله خدمتگزاري به مردم را فرصت خوبي براي نمايندگان مجلس دانستند و افزودند: تمام خاطرات خوب ملت ايران از امير كبير، به دوران سه سال مسووليت او بر مي گردد بنابراين 4 سال، مهلت كمي نيست به شرط آنكه حتي يك روزش را از دست ندهيد.

حضرت آيت الله خامنه اي پرهيز از آرمان گرايي صرف را ضروري خواندند و خطاب به نمايندگان مجلس هفتم افزودند: به وضع موجود قانع نشويد و بدنبال قالبها و روشهايي بگرديد كه بتوان آرمانهايي حقيقي را با استفاده از آنها عملي ساخت.

ايشان چشم انداز 20 ساله ايران و سياستهاي اعلام شده را مبناي قانونگذاري مجلس بر شمردند و خاطرنشان كردند : اگر همه اركان كشور و دستگاهها به وظايف مشخص شده در اين چشم انداز عمل كنند، ايران ظرف 20 سال به نقطه اوج خواهد رسيد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ، با انتقاد از طرح مساله ذوب شدن در ولايت خاطرنشان كردند: ذوب در ولايت اصولا معني ندارد چرا كه رهبري هم بايد در اسلام ذوب شود تا احترام داشته باشد بنابراين همه بايد در اسلام و اهدافي كه اسلام براي سعادت ملت ترسيم كرده است و در واقع در ملت ذوب شويم.

ايشان پيگيري استقلال ملي ، عدالت اجتماعي ، كم كردن شكاف بين فقير و غني و مبارزه با فساد را از وظايف اصلي نمايندگان مجلس خواندند و افزودند: اداره صحيح كشور، متوقف به مبارزه همه جانبه با فساد است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تاثير منفي برخي فسادهاي موجود در كمرنگ كردن فعاليتها و اقدامات مثبت انجام شده افزودند: فساد مالي هر چند محدود باشد مانند ايدز و سرطان گسترش مي يابد و به تدريج همه كشور را از پا مي اندازد.

ايشان نقش مجلس را در مقابله با فساد مهم خواندند و افزودند: چند سال قبل كه بحث مبارزه با فساد مالي مطرح شد توقع اين بود كه مجلس در اين ميدان ، نقش آفريني كند اما اين توقع محقق نشد كه مجلس هفتم بايد با جديت در ميدان مبارزه با فساد ، فعاليت كند.

رهبر معظم انقلاب خاطرنشان كردند: البته با دستمال كثيف نمي شود شيشه را تميز كرد بنابراين بايد در درجه اول مراقب باشيد كه به هيچ وجه به فساد آلوده نشويد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با توصيه به نمايندگان مجلس به هوشياري در مقابل لغزشگاههايي نظير مال و ثروت، از تصميم برخي نمايندگان در مورد تجديد نظر در برخورداريهاي بيهوده ناشي از نمايندگي، تشكر كردند و افزودند: هر قدر مي توانيد در پرهيز از "اسراف و زياده روي" پافشاري كنيد.

ايشان ترجيح دادن مسائل كلي كشور بر مسائل محلي و منطقه اي را ضروري خواندند و با اشاره به نيمه تمام ماندن هزاران طرح در مناطق مختلف كشور ، افزودند: از جمله مصاديق ترجيح مصالح كلي كشور، تلاش براي به پايان رساندن اين طرحهاي نيمه تمام است.

حضرت آيت الله خامنه اي ، انضباط نمايندگان و حضور كامل در جلسات علني و كميسيونها را لازمه نمايندگي ملت خواندند و افزودند: انشاءالله اميدي كه مردم به شما بسته اند با فعاليت هاي شما روز به روز بيشتر مي شود كه در اين صورت بنده نيز دعاگوي شما خواهم بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين بار ديگر از مردم به خاطر حضور هوشمندانه در انتخابات مجلس هفتم و مقابله با خواست دشمن تشكر و به نمايندگان مجلس هفتم توصيه كردند : براي خدا كار كنيد تا مقام و مسووليت به دامي براي به هدر رفتن عمرتان تبديل نشود.

در ابتداي اين ديدار، رييس مجلس شوراي اسلامي پيام عميق رهبر معظم انقلاب به مجلس هفتم را منشوركاري نمايندگان مجلس خواند و افزود : نمايندگان مجلس به پشتوانه حضور ملت در انتخابات و متكي بر حمايت هاي هميشگي رهبر معظم انقلاب از قوه قانونگذاري ، تلاش مي كنند مجلسي مقتدر، مستقل ، آگاه ، بصير و آزاده را سامان دهند كه ضمن قانونگذاري و نظارت براداره امور كشور، خود را در مقابل مردم پاسخگو بداند.

آقاي حداد عادل ، ايستادگي در مقابل زياده خواهي بيگانگان ، ترجيح مصالح عمومي بر منافع حزبي ، محلي و فردي را از ديگر هدفهاي نمايندگان مجلس هفتم بر شمرد و گفت: تلاش مي كنيم با پيگيري عدالت اجتماعي ، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض ، همكاري با ديگر قوا و استفاده از همه ظرفيتهاي قانوني مجلس روند حل مشكلات مردم را تسريع كنيم كه در اين راه به هدايت رهبري معظم انقلاب، راهنمايي علما و كمكهاي نخبگان فكري و علمي ، نيازمنديم.