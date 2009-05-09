ابرقدرتها خط قرمزهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا فدایی ظهر شنبه در کارگاه آموزشی توانمندسازی آمایش سرزمین در زنجان تحت عنوان "راهبردهای حفاظت محیط زیست در چارچوب اصول آمایش سرزمین"‌ افزود: این خط قرمزها از سوی ابرقدرتها رعایت نمی شود و قانون تا زمانی ارزش و اعتبار دارد که منافع ابرقدرتها را حفظ کرده و خواست آنها را تحت الشعاع قرار ندهد.

وی با بیان اینکه توسعه طلبی انسانها عامل موثر در تخریب منابع و محیط زیست و پیام آور ناپایداری در جهان است، ادامه داد: قدرت های بزرگ سهم بزرگی در ناپایداری زیست محیطی جهان دارند.

فدایی افزود: تکنولوژی با همه ارزش و قداستی که به لحاظ رفاه انسان در پی دارد، فرصت طلبی غیرقابل انکاری را برای عده ای از افراد ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه با این شرایط قانون نیز کارایی کافی را ندارد، یادآور شد:‌ تنها عامل بازدارنده قوی که به حفظ منابع و پایداری جهان کمک می کند ایجاد تعهدات دینی و اخلاقی است.

فدایی با تاکید بر اینکه ‌اگر تعهدات اخلاقی از زندگی بشر حذف شود، هر عمل و اقدامی مجاز می شود،‌ ادامه داد:‌ جهان کنونی از ارمغانهای حذف تعهدات اخلاقی است که انسان به دست خود آن را ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: ‌تعهدات دینی و اخلاقی که در راس این ادیان، دین مبین اسلام قرار گرفته است، تنها عامل بازدارنده برای حفظ منابع و محیط زیست انسانها در سلامت کامل است.

فدایی با اشاره به اینکه رویکرد مسئولان کشور نسبت به توسعه پایدار در هر دوره ای رویکرد شفافی نبوده است،‌ تاکید کرد:‌ توسعه پایدار ارمغان غرب نیست بلکه این مهم، بومی شده دینی و اعتقادی این کشور است.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 88 به عنوان سال الگوی مصرف گفت: نامگذاری امسال به این نام از آرزوهای دیرینه سازمان حفاظت محیط زیست و موثر در حفظ آن است.

فدایی با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست برنامه ریز یهای گسترده ای را برای تحقق اهداف این سال طراحی کرده است، افزود: با عمل به این شعار، محیط زیست و منابع موجود در آن برای امروز و نسلهای آینده باقی خواهد ماند.