ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری تا ساعت 24 امشب ادامه دارد

کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: توصیه ما به داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری این است که حداکثر تا ساعت 16 یا 17 امروز شنبه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دهم به منظور ثبت نام به ستاد انتخابات کشور مراجعه کنند ، اما بنا بر اعلام وزیر کشور در روز اول ثبت نام ها که آن را شبانه روزی خوانده بودند ، ما تا ساعت 24 امشب از کاندیداها ثبت نام می کنیم.

وی با بیان اینکه از بعد از ساعت 24 امشب وارد مرحله رسیدگی به صلاحیت ها از طریق ارسال پرونده داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان می شویم، افزود: پس از اعلام شورای نگهبان سی ام اردیبهشت ماه اعلام صلاحیت کاندیداها را شروع می کنیم و از اول خرداد تبیلغات رسمی آنها آغاز می شود.