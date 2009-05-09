به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی دانشگاهیان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی‌ منتشرشدن خبر اعلام حمایت جبهه پیروان خط امام و رهبری از کاندیدای خاص، جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران اعلام می‌کند این موضع‌گیری و حمایت انتخاباتی مشمول جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران نیست.

این اطلاعیه افزوده است: موضع انتخاباتی جامعه پس از رایزنی‌های تشکیلاتی با کاندیداهای رسمی اعلام خواهد شد.

بنابراین گزارش جامعه اسلامی دانشگاهیان از اعضای ناظر جبهه پیروان خط امام و رهبری است و نام این تشکل درخبرها به عنوان حامی محمود احمدی نژاد - کاندیدای مورد حمایت جبهه پیروان - ذکر شده بود .