به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی دانشگاهیان در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی منتشرشدن خبر اعلام حمایت جبهه پیروان خط امام و رهبری از کاندیدای خاص، جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران اعلام میکند این موضعگیری و حمایت انتخاباتی مشمول جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران نیست.
این اطلاعیه افزوده است: موضع انتخاباتی جامعه پس از رایزنیهای تشکیلاتی با کاندیداهای رسمی اعلام خواهد شد.
بنابراین گزارش جامعه اسلامی دانشگاهیان از اعضای ناظر جبهه پیروان خط امام و رهبری است و نام این تشکل درخبرها به عنوان حامی محمود احمدی نژاد - کاندیدای مورد حمایت جبهه پیروان - ذکر شده بود .
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