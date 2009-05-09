تعریض جاده سوادکوه با اعتبار 700 میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه، سید محمد کریمی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی باند دوم راه گدوک - پل سفید در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت استراتژیک این جاده از حیث اقتصادی و گردشگری به عنوان یکی از زیباترین جاده های کشور گفت: یکی از راهبردهای استراتژیک توسعه استان بحث شبکه های مواصلاتی است که به عنوان یکی از زیرساخت های با اهمیت در توسعه ی استان مطرح است و محور سوادکوه نیز یکی از با اهمیت ترین آن است.

استاندار مازندران با بیان این اینکه از این پس بخشی از جاده فیروزکوه که در مازندران واقع است ، جاده‌ سوادکوه نامیده خواهد شد، خاطرنشان کرد: امسال اراده‌ دولت بر این است که این پروژه مهم را به سرانجام خوبی برساند.

وی با اعلام اینکه دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات و موانع پیش روی این کار صادر شده است، افزود: از میزان ۴۵ کیلومتری که در حال حاضر به صورت جدی و فعال در حال اجراست امیدواریم بر حسب زمان بندی تعیین شده تا ۶ ماهه اول سال جاری بخشی از این محور زیر بار ترافیکی برود.

کریمی در خصوص روند اجرای احداث ۲ دهنه تونل پیش بینی شده در مجموع به طول ۱۰۵۰ متر گفت: یکی از این تونل ها با نام چپ دره به طول ۷۳۲ متر با آخرین تکنولوژی حفر تونل و ایمن سازی در حال احداث است که عملیات حفاری، تحکیم و کف برداری آن انجام شده و امید می‌رود تا مهرماه سال جاری عملیات اجرایی آن به پایان برسد.

وی با اشاره به قسمت دوم این پروژه یعنی محور پل سفید تا قائم شهر تصریح کرد: کارهای مقدماتی از قبیل آزاد سازی اراضی، زیرساختها و اعلام مناقصه جهت انتخاب پیمانکار انجام شده و امیدواریم تا پایان سال جاری به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.

وی تصریح کرد: امسال قریب به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای این جاده در نظر گرفته شده و با پیگیری های انجام شده و عنایت وزارت راه و ترابری خواستار سهم بری بیشتر مازندران در این زمینه هستیم.

لازم به ذکر است این پروژه از ۲۷ خرداد ماه سال ۸۳ با مبلغ قرار داد اولیه ی ۲۴۶ میلیارد ریال آغاز و مدت اولیه این قرار داد ۴۲ ماه می باشد که طول این قطعه ۴۰ کیلومتر ، عرض راه ۱۱ متر و تعداد پلها ی آن ۱۵۹ دستگاه می باشد.

