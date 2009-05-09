۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

تعریض جاده سوادکوه با اعتبار 700 میلیارد ریال

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از تخصیص اعتبار 700 میلیارد ریالی برای تعریض جاده سواد کوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه، سید محمد کریمی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی باند دوم راه گدوک - پل سفید در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت استراتژیک این جاده از حیث اقتصادی و گردشگری به عنوان یکی از زیباترین جاده های کشور گفت: یکی از راهبردهای استراتژیک توسعه استان بحث شبکه های مواصلاتی است که به عنوان یکی از زیرساخت های با اهمیت در توسعه ی استان مطرح است و محور سوادکوه نیز یکی از با اهمیت ترین آن است.

استاندار مازندران با بیان این اینکه از این پس بخشی از جاده فیروزکوه که در مازندران واقع است ، جاده‌ سوادکوه نامیده خواهد شد، خاطرنشان کرد: امسال اراده‌ دولت بر این است که این پروژه مهم را به سرانجام خوبی برساند.

وی با اعلام اینکه دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات و موانع پیش روی این کار صادر شده است، افزود: از میزان ۴۵ کیلومتری که در حال حاضر به صورت جدی و فعال در حال اجراست امیدواریم بر حسب زمان بندی تعیین شده تا ۶ ماهه اول سال جاری بخشی از این محور زیر بار ترافیکی برود.

کریمی در خصوص روند اجرای احداث ۲ دهنه تونل پیش بینی شده در مجموع به طول ۱۰۵۰ متر گفت: یکی از این تونل ها با نام چپ دره به طول ۷۳۲ متر با آخرین تکنولوژی حفر تونل و ایمن سازی در حال احداث است که عملیات حفاری، تحکیم و کف برداری آن انجام شده و امید می‌رود تا مهرماه سال جاری عملیات اجرایی آن به پایان برسد.

وی با اشاره به قسمت دوم این پروژه یعنی محور پل سفید تا قائم شهر تصریح کرد: کارهای مقدماتی از قبیل آزاد سازی اراضی، زیرساختها و اعلام مناقصه جهت انتخاب پیمانکار انجام شده و امیدواریم تا پایان سال جاری به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.

وی تصریح کرد: امسال قریب به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای این جاده در نظر گرفته شده و با پیگیری های انجام شده و عنایت وزارت راه و ترابری خواستار سهم بری بیشتر مازندران در این زمینه هستیم.

لازم به ذکر است این پروژه از ۲۷ خرداد ماه سال ۸۳ با مبلغ قرار داد اولیه ی ۲۴۶ میلیارد ریال آغاز و مدت اولیه این قرار داد ۴۲ ماه می باشد که طول این قطعه ۴۰ کیلومتر ، عرض راه ۱۱ متر و تعداد پلها ی آن ۱۵۹ دستگاه می باشد.

کد مطلب 875074

