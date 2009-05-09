۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

رادیو شهری نیشابور راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی گفت: به مناسبت دهم تیرماه سالروز ورود تاریخی حضرت امام رضا (ع) به نیشابور، رادیو شهری به صورت موقت راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمدباقر پیشنمازی ظهر شنبه در دیدار با هنرمندان نیشابور افزود: در سال گذشته 27 پروژه صدا و سیمای استان در شهرستان نیشابور اجرایی شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی با اشاره به وجود 109 شبکه رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی که حدود 15 سال پیش هشت شبکه بوده است، گفت: از این شبکه ها ظرف 24 ساعت، هزار ساعات تولید و هزار ساعت پخش صورت می گیرد.

وی وعده داد به مناسبت دهم تیرماه سالروز ورود تاریخی حضرت امام رضا (ع) به نیشابور، رادیو شهری به صورت موقت راه اندازی شود.

در این نشست تعدادی از هنرمندان و مسئولان دغدغه های خود را با مدیرکل و معاونانش مطرح کردند که انعکاس بسیار کم اخبار از نیشابور، عدم وجود رادیو شهری در نیشابور با توجه به ظرفیت بسیار زیاد این شهرستان در حوزه های مختلف، عدم پخش صحیح رادیوهای جوان، قرآن، فرهنگ، ورزش و تجارت، عدم دریافت شبکه خبر به صورت کامل و ... از جمله این نظرات بود.

