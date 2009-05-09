اجزای زعفران در DNA تغییرات ساختاری القا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این پژوهش که توسط محققان بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده نشان داد که کاربردهای متنوع زعفران به عنوان آنتی اکسیدان، ضد سمیت ژن و ضد سرطان ناشی از حضور متابولیت های ثانویه و مشتقات آن ( سافرانال، پیکروکروسین، کروسین و کروستین) است که با DNA و الیگونوکلئوتیدها میان کنش داده و در آنها تغییر ساختاری القا می کنند.

زعفران (گونه کروکوس ساتیووس)، دارای خواص زیستی متفاوتی است که خاصیت ضد سرطانی آن از همه مهمتر است، در حال حاضر بعضی داروهای ضد سرطان، میان کنش مستقیم با DNA دارند و در تحقیق انجام شده، تلاش شد تا میان کنش دو کاروتنوئید (کروسین، کروستین) و دومنوترپن آلدئید (پیکروکروسین، سافرانال) که مسئول رنگ، عطر و طعم زعفران هستند با DNA و الیگونوکلئوتیدهای خاص بررسی شود.

این تحقیق از سوی ریحانه هوشیار دانش آموخته بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس در قالب طرح پایان نامه کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر زهرا بطحایی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.