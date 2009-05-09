۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۴۲

توان امدادی داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران متمرکز می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تمامی توان داوطلبان در راستای ارائه خدمات انسان دوستانه و حمایت از اقشار آسیب پذیر در جمعیت هلال احمر مازندران متمرکز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فردین خنجری ظهر شنبه در نشست خبری هفته هلال احمر در ساری افزود: رسالت و وظیفه ذاتی جمعیت کمک به تسکین آلام بشری و ارائه خدمات بشر دوستانه با عنایت به اصول هفتگانه انسانیت، بی غرضی، بی طرفی، عدم وابستگی، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی است.

وی با تاکید بر نقش اساسی داوطلبان در فرآیند ارائه خدمات این جمعیت گفت: داوطلبان پایه و اساس جمعیت بوده و برنامه ریزی برای جذب حداکثری داوطلب و آموزش و ساماندهی آنها به منظور استفاده از توان بالای عملیاتی خود از مهمترین برنامه های جمعیت است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر مازندران نیز در این نشست از ساخت پروتزهای رباتیک و استخوان مصنوعی به زودی در جمعیت استان خبر داد.

مهدی حبیبی ساروی افزود: واکسیناسیون حجاج و زائران عتبات عالیات از سوی وزارت بهداشت به هلال احمر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تشکیل مرکز پیشگیری از بیماری های رفتاری ایدز و اعتیاد، ایجاد تیمهای بهداشتی در زمان حوادث به زنان و بانوان در استان افزود: بهسازی سیستمهای بهداشتی در زمان حوادث به زنان و بانوان و مشاوره به سیستمهای امدادی از جمله وظایف این معاونت است.

معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به احداث مرکز جامع توانبخشی این جمعیت سال قبل در قائم شهر گفت: این مرکز هم اکنون خدمات ساخت پروتز و کفش طبی را با حداقل هزینه به مراجعان ارائه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بخش فیزیوتراپی مرکز توانبخشی هلال احمر مازندران تا چند ماه آینده فعال خواهد شد.

حبیبی از برگزاری 12 کارگاه آموزشی پزشکان و پرستاران جمعیت در راستای توانمندسازی و به روز سازی اطلاعات این افراد خبر داد و از عدم ارائه مجوز داروخانه به هلال احمر استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتقاد کرد.

