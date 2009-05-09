توان امدادی داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران متمرکز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فردین خنجری ظهر شنبه در نشست خبری هفته هلال احمر در ساری افزود: رسالت و وظیفه ذاتی جمعیت کمک به تسکین آلام بشری و ارائه خدمات بشر دوستانه با عنایت به اصول هفتگانه انسانیت، بی غرضی، بی طرفی، عدم وابستگی، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی است.

وی با تاکید بر نقش اساسی داوطلبان در فرآیند ارائه خدمات این جمعیت گفت: داوطلبان پایه و اساس جمعیت بوده و برنامه ریزی برای جذب حداکثری داوطلب و آموزش و ساماندهی آنها به منظور استفاده از توان بالای عملیاتی خود از مهمترین برنامه های جمعیت است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر مازندران نیز در این نشست از ساخت پروتزهای رباتیک و استخوان مصنوعی به زودی در جمعیت استان خبر داد.

مهدی حبیبی ساروی افزود: واکسیناسیون حجاج و زائران عتبات عالیات از سوی وزارت بهداشت به هلال احمر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تشکیل مرکز پیشگیری از بیماری های رفتاری ایدز و اعتیاد، ایجاد تیمهای بهداشتی در زمان حوادث به زنان و بانوان در استان افزود: بهسازی سیستمهای بهداشتی در زمان حوادث به زنان و بانوان و مشاوره به سیستمهای امدادی از جمله وظایف این معاونت است.

معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به احداث مرکز جامع توانبخشی این جمعیت سال قبل در قائم شهر گفت: این مرکز هم اکنون خدمات ساخت پروتز و کفش طبی را با حداقل هزینه به مراجعان ارائه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بخش فیزیوتراپی مرکز توانبخشی هلال احمر مازندران تا چند ماه آینده فعال خواهد شد.

حبیبی از برگزاری 12 کارگاه آموزشی پزشکان و پرستاران جمعیت در راستای توانمندسازی و به روز سازی اطلاعات این افراد خبر داد و از عدم ارائه مجوز داروخانه به هلال احمر استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتقاد کرد.