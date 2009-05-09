شهرداری به عدم حضور مسئولان در مراسم هفته شیراز انتقاد کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی در نمابری که از سوی شهرداری این کلانشهر به رسانه ها ارسال شد، اظهار داشت: حدود هفت سال است که شورای شهر 9 تا 15 اردیبهشت را به نام هفته شیراز و 15 این ماه را جهت بزرگداشت مفاخر برزرگان، هنرمندان، پیشکسوتان، شهروندان و ... به نام روز شیراز نامگذاری کرده و هر ساله مراسم خاصی در این ایام برگزار و حتی در دیگر شهرها نیز به پاسداشت این هفته و روز برنامه هایی اجرا می شود.

وی افزود: در همین راستا در سال جاری برنامه های بسیاری جهت بزرگداشت و پاسداشت این هفته تدوین و روز 15 اردیبهشت ماه مراسم خاصی را در تقویم این هفته اختصاص دادیم و با ارسال دعوتنامه جهت 70 مقام مسئول استان انتظار داشتیم که حداقل نیمی از این افراد دراین مراسم شرکت کنند اما به جز اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری هیچ یک از مقامات استان در این مراسم حضور نیافتند و روز شیراز مظلوم واقع شد.

معاون فرهنگی شهرداری شیراز با اعلام اینکه شیراز متعلق به تمام شهروندان و مسئولان است، گفت: در این خصوص جا دارد که توجه خاصی به هفته و روز شیراز شود و همه در پاسداشت روز شیراز بکوشند.

در ادامه این نمبار عباسی برخی از مهمترین برنامه هایی که به مناسبت هفته و روز شیراز برگزار شد را تشریح کرد و ادامه داد: جای خالی مقامات و مسئولان استانی در برنامه های فرهنگی این هفته به شدت احساس می شد.

در ادامه این نمابر برنامه های هفته شیراز معرفی شد که شامل جشن گل سرخ بر مزار هفت نفر از مشاهیر و مفاخر شیراز، برگزاری تور شیراز گردی، برگزاری جشن بادبادکها، مسابقه کاریکاتور با موضوع معضلات شهری، مسابقه نقاشی، مقاله و انشا نویسی با موضوع شیراز شهر راز، عطرافشانی گلزار شهدا و ... است.

عباسی معاون فرهنگی شهرداری شیراز در حالی این انتقادات را مطرح کرده که از چند هفته قبل از فرارسیدن روز شیراز، زمانی که طی نشستی خبری برنامه های این مناسبت تشریح شد اکثر رسانه ها از کیفیت پایین و سطحی برنامه ها انتقاد کرده و خواستار اجرای بهتر این مراسم شده بودند اما شهرداری و در راس آن معاونت اجتماعی و فرهنگی این سازمان کمترین توجه را نسبت به این انتقادات داشت.

عدم استقبال مسئولان استان و شهر شیراز در مراسم هفته شیراز هرچند قابل توجیه نیست اما باید در نظر داشت که این مراسم چه در محتوای برگزاری و چه در نوع اطلاع رسانی با مشکلات متعددی مواجه بود و عدم فرهنگسازی درست نسبت به توجه به اهمیت هفته شیراز را می توان یکی از عوامل برخی ناکامی ها در این مراسم دانست.

اطلاع رسانی کامل و علمی یکی از مسائل بوده که معاونت فرهنگی شهرداری شیراز توجه چندانی به آن نداشت و عدم حضور مسئولان در برنامه هایی که با کیفیت و محتوایی مناسب طراحی نشده نیز چندان دور از انتظار نبود، در این رهگذر هنوز برخی از مردم و حتی خود رسانه ها نمی دانند که کدامیک از همین برنامه های پیش بینی شده نیز به مرحله اجرا درآمده است.

به هر حال امسال نیز مراسم روز شیراز به رغم طرح بسیاری از انتقادات و حرف و حدیثها به پایان رسید اما برای سال آینده چنانچه شهرداری شیراز قصد برگزاری مراسم هفته شیراز را داشت باید قبل از هرگونه برنامه ریزی در وهله اول دوره های گذشته را مورد آسیب شناسی جدی قرارداده و در گامهای بعدی به هدف گذاری و اجرای برنامه های عمقی، ملی و فراملی توجه کند تا در پی این برنامه ریزی کارشناسانه نه تنها مردم بلکه مسئولان نیز در این مناسبت فرهنگی شرکت داشته باشند.