مجیدی، بیگ زاده و روانخواه تمدید کردند / آخرین فرصت به قلعه نویی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدرضا روانخواه صبح شنبه در نشستی با مدیرعامل باشگاه استقلال قرارداد خود را به مدت 2 سال تمدید کرد.

روانخواه پس از پایان این نشست گفت: من لحظه ای برای تمدید قراردادم فکر نکردم و مطمئن بودم استقلالی هستم و خواهم ماند. من باید به هواداران استقلال بگویم که به دلیل زحماتی که این باشگاه در طول مصدومیتم برایم کشید و به دلیل علاقه زیاد من به هواداران استقلال دو سال دیگر قراردادم را با این تیم تمدید کردم.

بیگ زاده : ماندم تا جبران کنم

هاشم بیگ زاده صبح شنبه با حضور در دفتر واعظی آشتیانی قرارداد خود را به مدت یک سال با این باشگاه تمدید کرد.

بیگ زاده در این مورد گفت: من امسال نتوانستم آنطورکه باید در خدمت هواداران استقلال باشم اما همین جا به همه استقلالی ها قول می دهم که بهترین بازی هایم را در فصل آینده برای استقلال انجام بدهم. خوشحالم که دوباره می توانم استقلالی باشم.

مجیدی سفید امضا کرد

فرهاد مجیدی پیش از ظهر امروز در ملاقات با واعظی آشتیانی با امضائ قراردادی سفید حضورش در تیم استقلال را به مدت یکسال تمدید کرد.

مجیدی در این مورد گفت: تمدید قرارداد من با استقلال جای تعجبی ندارد. من استقلالی هستم و برای حضور در این تیم همیشه آماده هستم. افتخار می کنم که یک سال دیگر از زندگی من در خانواده بزرگ استقلال سپری خواهد شد و امیدوارم در فصل آینده بتوانیم با استقلال در رقابت های بین المللی هم موفق باشیم.

آمادگی برای مذاکره با امیرقلعه نویی تا پایان وقت اداری امروز

هیچ گونه نشستی بین مسئولان باشگاه استقلال و امیرقلعه نویی در روز پنجشنبه در هتل المپیک تهران برگزار نشده است.

باشگاه استقلال با اعلام این مطلب اعلام کرد: به دنبال انتشار خبری مبنی براینکه برخی از مسئولان باشگاه استقلال پنجشنبه شب گذشته در هتل المپیک تهران سعی داشته اند با جلب نظر امیرقلعه نویی موافقت او را برای برگزاری جلسه یک ساعته با مدیرعامل باشگاه بدست بیاورند، لازم به تاکید و یادآوری است که موضع باشگاه استقلال طبق اظهارات واعظی آشتیانی در هفته های گذشته، همان مواضع پیشین است و باشگاه استقلال تا پایان ساعت اداری روز شنبه 19 اردیبهشت ماه جاری آماده مذاکره با امیرقلعه نویی در جهت تمدید قرارداد ایشان است.

بدیهی است در صورتی که ایشان در شرایط مذاکره قرار نگیرند، باشگاه استقلال به دلیل شرایط زمانی مذاکرات خود را جهت انتخاب سرمربی جدید این باشگاه با دیگر گزینه ها آغاز خواهد کرد.