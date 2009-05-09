34 بازیکن به تیم فوتبال امید ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان به شرح زیر است:

مصطفی اسلامی، محمد ضیائی پور، سامان آقا زمانی و امین حاج محمدی (سایپا)، سیامک کوروشی، نوید شیخ زاده و ایرج خدایاری (آرمین تهران)، حامد لک، مجتبی شیری و مجتبی صفری (صبا)، بهمن شیروانی و رضا طهمورثی (برق شیراز)، محمد مظاهری و حسن بلند اقبال (مقاومت شیراز)، مسعود ابراهیم زاده و میلاد نصرتی (تراکتورسازی تبریز)، رامین رضائیان و سعید لطیفی (شموشک نوشهر)، علی اکبر عباسی و میلاد مرادی (ملوان بندرانزلی)، کمال کامیابی نیا، محمدرضا ترابی (مس کرمان)، مسعود قاسمی و مسلم صالحی (سپاهان)، عقیل دغاغله (دیهیم اهواز)، سینا عبدی (نساجی قائم شهر)، هادی سهرابی (داماش گیلان)، محمد جواد گلپرور (استقلال تهران)، سجاد شهباززاده (ذوب آهن)، حسین میرزائی (اتکا گلستان)، میلاد رضایی (راه آهن)، احمد حسین زاده (شهرداری تبریز)، سعیدمرادی (فولاد خوزستان) و سید رضا امیری (پیکان)

این نفرات باید روز سه شنبه مورخ 22/2/88 راس ساعت 10 در هتل لاله خود را به کادر فنی تیم فوتبال امید ایران معرفی کنند.