مبارزه با تهدیدات نرم در اولویت فعالیتهای بسیج قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار حسین همدانی ظهر شنبه در اختتامیه همایش سالانه مسئولان و مدیران سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه افزود: اگر نگوییم انقلاب اسلامی در دنیا بی‌نظیر است اما به‌ واقع کم‌نظیر است و همواره بدنبال تحقق شعارهای خود مبنی بر استقلال و آزادی هیچ گونه وابستگی به بلوک شرق و غرب نداشته و شعار آزادی نه تنها ملت ایران بلکه همه اقوام، ملل را سر داده است

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج تصریح کرد: در راستای تحقق این شعارها همواره از بدو پیروزی انقلاب اسلامی از انواع توطئه ها و دسیسه های دشمن در امان نبوده است و دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب استفاده کرده است.

سردار همدانی برپا کردن غائله و آشوب در مناطق مختلف کشور، تحمیل یک جنگ نابرابر که به مدت هشت سال و هم اکنون دنبال کردن یک انقلاب مخملی که به جنگ نرم معروف است برعلیه کشور ما از جمله این توطئه ها است.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج افزود: این نوع انقلاب‌ها که به انقلاب موریانه‌ای نیز معروف است کشور را تبدیل به تخم مرغی می سازد که فقط دارای پوسته بوده و از درون و محتوا تهی است و دشمن برای اجرای این انقلاب مخملی در داخل ایران آن را در چندین کشوردیگر آزمایش و تست نمود اما خوشبختانه و به لطف خدا دست آنها برای ما رو شده است.

همدانی با اشاره به نقش مردم در مقابله با تهدیدات نرم گفت: خوشبختانه مردم نظام و انقلاب را از خودشان می‌دانند و خود را نیز متعلق به نظام بنابراین تمام نقشه‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی نقش بر آب خواهد بود.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج خاطر نشان کرد: تهدیدات نرم دشمنان به این ‌صورت است که باورهای ملی و فرهنگی ما را به بازی می گیرند و با مطرح کردن سئوالاتی پیرامون مسائل مذهبی و ملی در کشور ایجاد شبهه می‌کنند و بعد از ایجاد شک و شبهه در میان مردم سعی می‌کنند خود را به آنها نزدیک و به جامعه ضربه بزنند.

وی افزود: یکی از مصداق‌های تهدیدات نرم دشمن ایجاد سایت‌های مستهجن فارسی و همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای و جاسوسی بود که در یک اقدام ضربتی توسط نیروهای مخلص سپاه تعداد زیادی از سایت‌ها و شبکه‌های مستهجن و جاسوسی منهدم و ریشه‌کن شدند.

سردار همدانی افزود: البته با توجه به اینکه تجربه نشان داده دشمن از هیچ کوششی برای ضربه زدن به نظام اسلامی کوتاهی نمی‌کند سپاه پاسداران نیز همچنان با قاطعیت برخورد با سایت‌ها و شبکه‌های ویران‌گر دشمن را دنبال می‌کند.

وی با بیان این مطلب که امروز کشورهای دیگر جهان درس مقاومت و الگوی مقاومت در برابر زورگویان را از ایران می گیرند گفت: مدل مقاومتی که امروز در ایران می‌بینیم به مدلی برای مقاومت سایر کشورهای ستمدیده در برابر استکبار تبدیل شده و در کشورهایی مانند جنگ 33 روزه لبنان، مقاومت مردم غزه در فلسطین، افغانستان، بوسنی و عراق شاهد اجرای این مدل هستیم‌.

وی در ادامه گفت: در آیات و روایات آمده دین مبین اسلام آمده است هر انسانی باید جایگاه خود را شناخته و بداند از کجا آمده به کجا می رود و در چه موقعیت و زمانی قرار دارد که اگر چنین شود به طور قطع فرد هدایت می یابد.

سردار حسین همدانی گفت: اگر ما بدانیم در چه زمان و شرایطی قرار داریم می توانیم ازفرصتها بهتر استفاده کرده و چون کمونیستها ، مارکسیستها و... به بن بست نمی رسیم.

وی خاطر نشان کرد: سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه نیز باید جایگاه خود را در ماموریتهای بسیج دهها میلیونی مشخص کرده و سهم خود را در تحقق ماموریت های سپاه مشخص کند و این سهم فعالیت خود را افزایش دهد چون هنر مدیران در سازمانها و تشکیلات جهادی تولید محصول بیشتر و مثمر ثمرتر است.

همدانی گفت: در این راستا برنامه ریزی شما باید متناسب با تهدیدات بوده و به گونه ای برگزار شود که افراد زندگی رزمنده دفاع مقدس را لمس کنند.

وی در ادامه مقابله با تهدید نرم، مقابله با تهدیدات سخت و نیمه سخت و عمق بخشی را از جمله ماموریتهای سپاه دانسته و گفت: در این میان مهمترین کار سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه در بخش عمق بخشی است که اگر این بخش خوب کار شود دیگر تهدید نرمی وجود نخواهد داشت.

وی با بیان این مطلب که در گذشته مسایل اردویی در حاشیه قرار داشته است گفت: با وجود زندگی ماشینی و آپارتمانی و محیطهای بسته کار و زندگی لزوم پرداختن به این حوزه مشخص می شود.

سردار همدانی افزود: سازمان اردویی ، راهیان نور و گردشگری سپاه باید تهدیدات سر راه برای 20 میلیون جامعه هدف خود شناسایی کرده و با تحلیل و بررسی آنها برای ماموریتهای خود برنامه ریزی و اجرا کند.

وی گفت: برگزاری اردوهای اوقات فراغت، زیارتی، گردشگری، راهیان نور و ... برای 20 میلیون جامعه هدف، فقط از طریق برون سپاری این امر میسر است که ما به عنوان ستاد بوده و اردوکشی آن را با دادن مجوز به موسسات معتبر و حمایت از آنها بسپاریم.

همدانی در رابطه با تهدیدات نظامی اسرائیل نیزعنوان کرد: در حال حاضر تهدیدات نظامی دشمن را به‌ هیچ عنوان جدی تلقی نمی‌کنیم و اولویت مان برای مقابله با تهدیدات نرم است و از آنجایی که طبق قانون پاسداری از انقلاب بر عهده سپاه پاسداران است سپاه خود را موظف به پاسداری از نظام اسلامی در مقابل هر نوع تهدیدی می‌داند و ازبین بردن غده سرطانی اسراییل و پاک کردن منطقه از جنایات او خواست ملت ما است.

وی تصریح کرد: هم پیمانان اسراییل نیز خوب می دانند و به او نیزگوشزد می کنند که کوچکترین خطایی نسبت به ایران خسارات بزرگی را برای اسرائیل به بار خواهد آورد و مردم ما انگیزه ریشه کنی این غده سرطانی و نجات مظلومان منطقه را از آن دارند.