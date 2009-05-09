59 فعال جامعه جراحان ایران تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مراسم افتتاحیه این کنگره دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران از 59 نفر از اعضای این کنگره با اهداء لوح یادبود تقدیر کرد.

بر اساس این گزارش، 11 مسئول شاخه های استانی جامعه جراحان، 13 شاگرد اول بردهای تخصصی جراحی کشور و 35 عضو هیئت مدیره این جامعه در طی 25 سال گذشته، افرادی بودند که در این کنگره مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در پایان این مراسم لوح تقدیری نیز از سوی مدیران کنگره به پاس 25 سال فعالیت دکتر فاضل به او اهدا گردید.

سی و سومین کنگره علمی جامعه پزشکان ایرن از روز شنبه به مدت 5 روز در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود.