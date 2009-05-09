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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

سیدمجید مختار موسوی:

انعقاد 47 تفاهمنامه نتیجه همایش سرمایه‌ گذاری همدان است

انعقاد 47 تفاهمنامه نتیجه همایش سرمایه‌ گذاری همدان است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان گفت: انعقاد 47 تفاهمنامه یکی از دستاوردهای همایش سرمایه‌گذاری استان همدان بود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدمجید مختارموسوی ظهر شنبه در حاشیه شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان همدان افزود: هفته گذشته نخستین همایش سرمایه‌ گذاری همدان با حضور 195 سرمایه ‌گذار از 30 کشور و برخی از رایزنان و سفرای کشورهای مختلف برگزار شد و این همایش وسیله ‌ای برای خنثی کردن تبلیغات دشمنان علیه مردم و دولت بود.

وی اظهار داشت: انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف همچون خواهر‌خواندگی استانهای همدان و اسپارتای ترکیه، پنج مورد توافق در بخش توسعه روابط تجاری اتاق بازرگانی استان همدان با استانهای بابل و العماره عراق، سه تفاهم در بخش پتروشیمی و GTL، تفاهم هایی در زمینه معادن، توسعه زیربناهای گردشگری استان همدان بخشی از این قراردادها بود.

موسوی عنوان کرد: پنج تفاهم در بخش صنایع دستی و توسعه صادرات مصنوعات چرمی، تاسیس دانشکده سه، IT  تفاهم در بخش مسکن و تفاهمنامه ‌های مختلف بین تجار داخلی و خارجی برای صادرات به ویژه محصولات سیمان و فولاد بخشی دیگر از نتایج این همایش بین ‌المللی بود.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: برگزاری این همایش طرحی بود برای سنجش آمادگی دو بخش دولتی و خصوصی برای انجام برنامه ‌های مشترک که در این همایش با موفقیت انجام شد.

موسوی هر کدام از مهمانان حاضر در همایش را یک سفیر برشمرد و افزود: هر کدام از این افراد برای اشاعه فرهنگ استان همدان و کشور تلاش کنند.

وی همچنین بر دائمی بودن دبیرخانه این همایش تاکید کرد و گفت: امید است هر سال همایشی با این موضوع برگزار شود.

کد مطلب 875151

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