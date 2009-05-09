انعقاد 47 تفاهمنامه نتیجه همایش سرمایه‌ گذاری همدان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدمجید مختارموسوی ظهر شنبه در حاشیه شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان همدان افزود: هفته گذشته نخستین همایش سرمایه‌ گذاری همدان با حضور 195 سرمایه ‌گذار از 30 کشور و برخی از رایزنان و سفرای کشورهای مختلف برگزار شد و این همایش وسیله ‌ای برای خنثی کردن تبلیغات دشمنان علیه مردم و دولت بود.

وی اظهار داشت: انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف همچون خواهر‌خواندگی استانهای همدان و اسپارتای ترکیه، پنج مورد توافق در بخش توسعه روابط تجاری اتاق بازرگانی استان همدان با استانهای بابل و العماره عراق، سه تفاهم در بخش پتروشیمی و

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، تفاهم هایی در زمینه معادن، توسعه زیربناهای گردشگری استان همدان بخشی از این قراردادها بود. موسوی عنوان کرد: پنج تفاهم در بخش صنایع دستی و توسعه صادرات مصنوعات چرمی، تاسیس دانشکده سه، IT