انعقاد 47 تفاهمنامه نتیجه همایش سرمایه‌ گذاری همدان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدمجید مختارموسوی ظهر شنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان افزود: هفته گذشته نخستین همایش سرمایه گذاری همدان با حضور 195 سرمایه گذار از 30 کشور و برخی از رایزنان و سفرای کشورهای مختلف برگزار شد و این همایش وسیله ای برای خنثی کردن تبلیغات دشمنان علیه مردم و دولت بود.
وی اظهار داشت: انعقاد تفاهمنامههای مختلف همچون خواهرخواندگی استانهای همدان و اسپارتای ترکیه، پنج مورد توافق در بخش توسعه روابط تجاری اتاق بازرگانی استان همدان با استانهای بابل و العماره عراق، سه تفاهم در بخش پتروشیمی وGTL، تفاهم هایی در زمینه معادن، توسعه زیربناهای گردشگری استان همدان بخشی از این قراردادها بود.
موسوی عنوان کرد: پنج تفاهم در بخش صنایع دستی و توسعه صادرات مصنوعات چرمی، تاسیس دانشکده سه، ITتفاهم در بخش مسکن و تفاهمنامه های مختلف بین تجار داخلی و خارجی برای صادرات به ویژه محصولات سیمان و فولاد بخشی دیگر از نتایج این همایش بین المللی بود.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: برگزاری این همایش طرحی بود برای سنجش آمادگی دو بخش دولتی و خصوصی برای انجام برنامه های مشترک که در این همایش با موفقیت انجام شد.
موسوی هر کدام از مهمانان حاضر در همایش را یک سفیر برشمرد و افزود: هر کدام از این افراد برای اشاعه فرهنگ استان همدان و کشور تلاش کنند.
وی همچنین بر دائمی بودن دبیرخانه این همایش تاکید کرد و گفت: امید است هر سال همایشی با این موضوع برگزار شود.
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