تیم ملی بسکتبال نوجوانان در المپیک آسیایی شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رضا محمدی منش ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در آمل گفت: این مسابقات نیمه نخست تیرماه در کشور سنگاپور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تیم ملی با 10 بسکتبالیست نوجوان از هفت فروردین ماه امسال اردوی بلندمدت خود را برای این مسابقات آغاز کرده است، افزود: ملی پوشان نوجوان تاکنون چهار مرحله از این اردو که در مجموع در روزهای شنبه تا چهارشنبه هرهفته برگزار می شود را پشت سر گذاشتند.

سرپرست تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران با بیان اینکه اردوی پنجم این تیم در روزهای آینده برگزار خواهد شد، مهمترین مشکل موجود بر سر تمرینات تیم را، امتحانات در پیش ملی پوشان عنوان کرد و ادامه داد: در آستانه بازی های المپیک حدود یک ماه ملی پوشان را در اختیار نداریم.

محمدی منش در عین حال با بیان اینکه بلافاصله پس از امتحانات ملی پوشان اردوی آنان به صورت شبانه روزی برگزار خواهد شد، از برگزاری اردوی تدارکاتی برای تیم ملی بسکتبال نوجوانان در کشور تایلند و پیش از بازی های سنگاپور خبر داد.

وی با بیان اینکه تیم ملی نوجوانان کشورمان برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در مسابقات سنگاپور حاضرخواهد شد، اضافه کرد: هم اکنون تیم ملی کشورمان به یک قدرت برتر قاره آسیا تبدیل شده و در حال حاضر تنها به بازی های جهانی فکر می کند.