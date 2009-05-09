بن لادن باید به عدالت سپرده شود/ مبارزه با تروریسم جنگ با یک فرد خاص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "رابرت گیبس" که در کنفرانس خبری سخن می گفت در ادامه افزود : باراک اوباما تمایل دارد تا بن لادن را به دستان قانون بسپرد.

گیبس در ادامه در خصوص وضعیت رهبر القاعده نیز گفت : در حال حاضر ما اطلاع دقیقی درباره اینکه بن لادن زنده است یا مرده نداریم.

"آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان پیش از این از احتمال کشته شدن بن لادن خبر داده بود.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه به وضعیت افغانستان و پاکستان نیز اشاره کرد و گفت : وضعیت موجود در این دو کشور نگرانیهایی را برای آمریکا به وجود آورده است.

این در حالی است که آمریکا امروز نیز به مناطق مرزی پاکستان و افغانستان حمله کرده و این منطقه را موشک باران کرده که در نتیجه آن دست کم 10 نفر کشته شده اند.

از سوی دیگر حمله همه جانبه ارتش پاکستان علیه طالبان در دره سوات نیز همچنان ادامه دارد.