کتاب نقاشی پشت شیشه رونمایی شد

سلحشور درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: تلاش برای انتشار این مجموعه به زمان مدیریت محسن هاشمی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برمی‌گردد. ما 180 اثر نقاشی پشت شیشه را که طی 35 سال از نقاط مختلف گردآوری کرده بودیم سال 1385 در این موزه به نمایش گذاشتیم و پس از آن به همت ایشان قرار شد کتابی در همین زمینه منتشر شود. اما فرآیند انتشار کتاب کمی زمان برد تا اینکه بالاخره منتشر و روز 17 اردیبهشت رونمایی شد.

مدیر نگارخانه دی که به همراه همسرش کازرونی مجموعه‌ای شخصی از آثار هنری از جمله نقاشی پشت شیشه گردآوری کرده‌اند، درباره دلیل گردآوری این مجموعه توضیح داد: همیشه برای من این سئوال مطرح بود که نقاشی‌های پشت شیشه با توجه به ظرافت و ارزشی که دارند چگونه مورد حفاظت قرار می‌گیرند. به همین دلیل موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را نحوه حفاظت از نقاشی پشت شیشه قرار دادم.

سلحشور افزود: بعد از آنکه قرار شد آثار گردآوری شده از نقاشی‌های پشت شیشه متعلق به مجموعه شخصی خود را در قالب کتاب منتشر کنیم، خلاصه‌ای از همان پایان‌نامه را که حاوی تحقیق و پژوهش‌های من در این زمینه بود، به عنوان متن کتاب استفاده کردیم.

وی همچنین نقاشی‌های پشت شیشه را مهم‌رین بخش مجموعه خود عنوان کرد و ادامه داد: عزیرترین بخش مجموعه ما این آثارند که علاوه بر زیبایی، اهمیت فراوانی هم دارند. زیرا بسیار شکننده و حساسند و قدمت زیادی دارند. متاسفانه امروز افراد کمی با تاریخچه چنین هنری آشنا هستند. حتی در اروپا برخی آن را با نقاشی‌هایی که روی پنجره کلیساها انجام می‌شود، اشتباه می‌گیرند.

سلحشور با بیان اینکه این کتاب از سوی نشر نظر به چاپ رسیده، از استقبال علاقمندان برای خرید کتاب خبر داد.