اسلامی به مهر خبر داد: مجمع نمایندگان ادوار با کروبی دیدار می‌کند/نتیجه دیدار با موسوی بررسی شد

دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار از دیدار اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی ظرف روزهای آینده با مهدی کروبی خبر داد و گفت: تصمیم نهایی ما درباره حمایت از یک نامزد در انتخابات آتی تا اوایل خرداد ماه و در مجمع عمومی نمایندگان ادوار مشخص خواهد شد.