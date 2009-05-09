یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: تصمیم مجمع نمایندگان ادوار در حمایت از کاندیداها در انتخابات آتی مشخص نیست و احتمالا این موضوع در مجمع عمومی نمایندگان ادوار که احتمالا در اوایل خرداد برگزار خواهد شد، مشخص می شود.
وی همچنین به نشست شورای مرکزی این تشکل سیاسی با میرحسین موسوی در اواسط هفته گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار نتیجه این نشست را روز چهارشنبه گذشته در جلسه شورای مرکزی مورد بررسی قرار دادند.
اسلامی تصریح کرد : پس از بررسی نتایج مجموع نشستهای برگزار شده با میرحسین موسوی و کروبی در مجمع عمومی، نهایتا موضع مجمع نمایندگان ادوار در انتخابات ریاست جمهوری دهم برای حمایت از یک نامزد اعلام خواهد شد.
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