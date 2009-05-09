به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اخبار محلی سی‌ان‌ان، روز گذشته همسایه لوریتا هوریسن 80 ساله پس از مشاهده جسد وی از پنجره اتاق خواب، پلیس کالیفرنیا را در جریان مرگ لوریتا قرار می‌دهد اما حتی همسایه این پیرزن نیز از شرایط گربه‌های پرشین لوریتا باخبر نبوده است.

نیروهای آتش‌نشانی پس از ورود به خانه لوریتا متوجه باز بودن شیرهای گاز می‌شوند و 15 گربه گرسنه پرشین را در حالی که بر اثر گازگرفتگی به کما رفته بودند، پیدا می‌کنند.

پزشکی قانونی زمان مرگ این پیرزن حیوان ‌دوست را بیش از یک هفته اعلام کرده و گمان می‌رود گربه‌ها بیش از 8 روز است که غذا نخورده‌اند.

لوریتا در صندوقچه قدیمی‌اش وصیتنامه‌ای گذاشته بوده که در آن به هر یک از گربه‌هایش 8هزار دلار ارث رسیده و از همین ‌رو گربه‌ها می‌توانند در بهترین شرایط به زندگی‌شان در مرکز نگهداری از حیوانان ادامه دهند.

به گفته پلیس قیمت هر یک از این گربه‌ها بیش از 30هزار دلار برآورد شده است.