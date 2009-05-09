رای گیری در تمام زندانهای کشور برگزار می شود

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : همچون سالهای گذشته امکان جمع آوری آراء در انتخابات ریاست جمهوری در تمامی زندانهای کشور فراهم است.
آخرین آمارهای رسمی نشان می دهد که جمعیت حال حاضر زندانهای کشور بالغ بر 150 هزار نفر است و اغلب آنان را مردان تشکیل می دهند و جرم اغب آنان در ارتباط با مواد مخدر است .
معاون دادستان تهران در امور زندانها در مورد نظارت بر برگزاری انتخابات در زندانهای کشور گفت : اعضای شورای نظارت بر نحوه رای گیری در زندانها نظارت لازم را اعمال خواهند کرد.
سالارکیا خاطر نشان کرد: تمامی زندانیان به جز نوجوانان نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت واجد شرایط رای دادن هستند.
