  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

اختصاصی مهر/

رای گیری در تمام زندانهای کشور برگزار می شود

رای گیری در تمام زندانهای کشور برگزار می شود

معاون دادستان تهران در امور زندانها از استقرار صندوقهای سیار رای گیری در زندانهای سراسر کشور خبر داد.

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : همچون سالهای گذشته امکان جمع آوری آراء در انتخابات ریاست جمهوری در تمامی زندانهای کشور فراهم است.

آخرین آمارهای رسمی نشان می دهد که جمعیت حال حاضر زندانهای کشور بالغ بر 150 هزار نفر است و اغلب آنان را مردان تشکیل می دهند و جرم اغب آنان در ارتباط با مواد مخدر است .

معاون دادستان تهران در امور زندانها در مورد نظارت بر برگزاری انتخابات در زندانهای کشور گفت : اعضای شورای نظارت بر نحوه رای گیری در زندانها نظارت لازم را اعمال خواهند کرد.

سالارکیا خاطر نشان کرد: تمامی زندانیان به جز نوجوانان نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت واجد شرایط رای دادن هستند.

کد مطلب 875193

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه