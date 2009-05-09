دیدار یک هیئت بلندپایه مصری با بزرگترین لابی یهودیان در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصریون، از شش سال پیش تاکنون این نخستین بار است که چنین دیداری انجام می شود.

این در حالی است که "جمال مبارک" معاون دبیر کل حزب ملی مصر در ماه مارس نیز در دیداری پنج روزه مذاکراتی را با مسئولان آمریکایی انجام داد که جزئیات آن همچنان محرمانه است.

کمیته آمریکایی - یهودی که از برجسته ترین سازمان های حامی رژیم صهیونیستی در آمریکا است اعلام کرد که سران این کمیته هفته گذشته با یک هیئت بلندپایه مصری به ریاست "حسام بدراوی" رئیس کمیته آموزش حزب ملی دموکراتیک و "منیر فخری عبدالنور" دبیر حزب "الوفد" و "عبدالمنعم سعید" مدیر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام دیدار کردند.

بر اساس بیانیه این کمیته که خبرگزاری "آمریکن اربیک" آن را منتشر کرد، آمده است: در میان هیئت مصری که در ماه آوریل به واشنگتن سفر کردند، مقام های دیپلماتیک نیز حضور داشتند که رایزنی هایی را درباره سفر حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به واشنگتن انجام دادند.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: "جاسون ایزاکسن" مدیر دفتر دولتی و امور بین الملل وابسته به کمیته یهودیان آمریکا با هیئت مصری دیدار و در مورد مسائل سیاسی و استراتژیک منطقه گفتگو کرد.

"ریچارد سایدمن" رئیس کمیته مذکور نیز اواخر مارس 2009 به مصر سفر کرده و با رهبران سیاسی بلندپایه این کشور از جمله "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات، "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه، "عبدالمنعم سعید" مدیر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک دیدار کرد.